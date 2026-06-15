Denuncian que persiste la escasez de medicamentos en la USF de Cabañas

Laura Martínez relató que los faltantes afectan principalmente a adultos mayores y personas de escasos recursos, quienes acuden periódicamente al puesto de salud para retirar los medicamentos recetados para controlar la presión arterial. Sin embargo, aseguró que en reiteradas ocasiones los pacientes se encuentran con que ya no existen unidades disponibles.

La mujer lamentó que esta problemática persista pese a los reiterados reclamos de los usuarios y advirtió que la interrupción de los tratamientos puede representar un serio riesgo para la salud de los afectados.

Señaló además que muchas familias no cuentan con recursos económicos para adquirir los medicamentos en farmacias privadas, por lo que dependen completamente de la provisión estatal.

“Hay personas que necesitan tomar sus remedios todos los días y cuando vienen a buscarlos les dicen que ya no hay. Muchos no tienen dinero para comprarlos y terminan esperando hasta que vuelva a llegar el stock”, expresó.

Preocupación aumenta

La denunciante indicó que la preocupación aumenta debido a que la hipertensión es una enfermedad crónica que requiere control permanente y medicación continua para evitar complicaciones graves como accidentes cerebrovasculares, infartos y otras afecciones cardiovasculares.

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Medicamentos llegan del 1 al 5 de cada mes

Sobre esta situación, el director de la Tercera Región Sanitaria, doctor Luis Gómez, había explicado anteriormente que los medicamentos son enviados a los servicios de salud entre los días 1 y 5 de cada mes para su posterior distribución a los pacientes.

Asimismo, sostuvo que si se registran faltantes, los responsables de cada unidad sanitaria deben informar la situación y gestionar nuevos pedidos para reponer los insumos necesarios.

No obstante, los reclamos de los usuarios continúan y evidencian que el abastecimiento sigue siendo insuficiente para cubrir la demanda existente en la comunidad.

Los pobladores piden a las autoridades sanitarias una solución definitiva que garantice la disponibilidad permanente de medicamentos esenciales para los pacientes hipertensos.

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