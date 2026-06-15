Día Mudial de la Vejez: El MDP reafirma compromiso con la protección de adultos mayores

Cada 15 de junio, el mundo se une para conmemorar el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, una fecha establecida por las Naciones Unidas para visibilizar y combatir el olvido, la violencia y la desprotección que afectan a un sector crítico de nuestra sociedad: las personas mayores.

En el Paraguay, esta problemática exige una respuesta institucional contundente. Entre las instituciones que deben velar por la protección de los adultos en la vejez está el Ministerio de la Defensa Pública (MDP) .

La institución anunció que ha reforzado su capacidad operativa mediante la asignación de defensores públicos especializados en la materia, cuyo objetivo primordial es brindar asistencia jurídica gratuita a quienes enfrentan situaciones de desamparo.

“Nuestra misión es asegurar que cada persona mayor en Paraguay pueda gozar de una vejez digna, libre de temores, abusos y situaciones de vulnerabilidad”, sostienen desde la dirección de la institución.

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El acompañamiento legal que ofrece el MDP no solo busca reparar daños, sino prevenir que las situaciones de maltrato se perpetúen dentro del núcleo familiar o en la comunidad.

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La prevención del maltrato es un esfuerzo compartido. Las autoridades recalcan que el abuso a menudo ocurre en el entorno cercano, por lo que la participación ciudadana es fundamental. Ante cualquier sospecha de violencia, negligencia o abandono, es imperativo realizar la denuncia correspondiente.

Proteger a nuestros adultos mayores es un deber ético y jurídico. En este 15 de junio, el mensaje es claro: la sociedad paraguaya no debe tolerar el maltrato hacia quienes han construido nuestra historia.