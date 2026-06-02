MDS denuncia el uso de ancianos enfermos como “escudos” para provecho personal

A través del Comunicado N.º 015/2026 emitido este martes, el programa Pensión Universal Adultos Mayores, del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), manifestó su repudio contra los organizadores de una violenta medida de fuerza que expone la vida de personas de la tercera edad.

En el epicentro de la tormenta se encuentra el dirigente Elías Cabral, señalado por utilizar a ancianos enfermos como “escudos humanos” en plena vía pública para conseguir provecho particular.

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El conflicto, que ya arrastra más de 60 días de protestas frente al MDS, se desbordó por completo tras registrarse emergencias médicas extremas derivadas del frío y las precarias condiciones dentro de una improvisada carpa de resistencia.

La cartera social ratificó que no tolerará el chantaje político a costa de la salud de abuelos desprotegidos.

Emergencia médica y la captura de un presunto pederasta

El detonante que obligó la intervención de las fuerzas del orden público ocurrió el pasado domingo. Un anciano de avanzada edad sufrió una severa crisis hipertensiva en plena calle.

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De forma inmediata, el hombre tuvo que ser trasladado de urgencia hasta el Hospital de Clínicas por un cuadro de descompensación general.

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El internado fue identificado como Bernabé Garay Medina, de 90 años de edad, sobre quien pesaba una orden de captura vigente por el supuesto hecho punible de abuso sexual en niños.

El presunto pederasta prófugo se encontraba camuflado entre los manifestantes como un huelguista más.

Dirigentes imputados por exposición al peligro y abandono

El Ministerio de Desarrollo Social desmarcó al Gobierno del Paraguay de cualquier responsabilidad por los problemas de salud que sufran los huelguistas. Alega que las afecciones son consecuencia directa del abandono al que son sometidos por sus propios líderes.

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Debido a esta situación, la justicia paraguaya ya tomó cartas en el asunto. El principal referente de la movilización, Elías Cabral, junto a sus colaboradores Rodrigo Piatti y Pedro Ismael Ferreira, se encuentra formalmente imputado por los delitos de exposición al peligro y abandono.

Además, el MDS exige un castigo penal ejemplar para quienes lucran con la vulnerabilidad de la tercera edad.

El Gobierno responsabilizó directamente a Elías Cabral por cualquier complicación médica futura que pueda ocurrir en el perímetro de la protesta. Todos los antecedentes ya fueron remitidos a los juzgados competentes para que se realice la intervención correspondiente.