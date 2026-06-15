“No hay ni ibuprofeno”, denuncian indignados asegurados de IPS

Una crisis profunda y prolongada afecta a los asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS), quienes denuncian la falta sistemática de medicamentos esenciales en los distintos centros asistenciales de la previsional. Pese a las promesas, con el nuevo presidente del ente, Isaías Fretes, que asumió en abril, la situación no mejora.

Lo que debería ser una cobertura garantizada por sus aportes mensuales se ha transformado en un calvario de peregrinaje por farmacias privadas, donde deben costear de sus propios bolsillos insumos que el seguro social debería proveer.

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La indignación se multiplica en las redes sociales y plataformas de atención del IPS, donde los pacientes no solo reportan la carencia de fármacos para enfermedades crónicas, sino también de elementos básicos de primeros auxilios.

El listado del desabastecimiento

La lista de medicamentos faltantes es extensa y abarca tratamientos para patologías cardíacas, neurológicas, endocrinas y respiratorias. Entre los fármacos más requeridos por los asegurados, pero que están en falta, se encuentran:

Cardiovasculares y metabólicos: Atorvastatina, Losartan, Telmisartán, Nevibolol, Semaglutide (Delgacil/Semaglux/Semaglix) y Liraglutide.

Neurológicos y Psiquiátricos: Trazodona, Levetiracetam, Pramipexol y Alprazolam.

Otros: Glucosamina y Núcleo.

“No hay nada, ni ibuprofeno”, lamentó Ana Ruiz Díaz, una de las tantas aseguradas que reclama las farmacias vacías del IPS. La desesperación alcanza incluso a pacientes oncológicos, como Mirta Lesme, quien denunció la falta de pancreatina, un complemento vital para su tratamiento.

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La situación llega a extremos críticos, como relata Guadalupe Riveros, quien llevó a su hija a urgencias en el Hospital Ingavi por una crisis respiratoria y se encontró con que no contaban con salbutamol. “El doctor me dijo que cada vez que vaya a urgencias, yo debo llevar la aerocámara y el salbutamol”, lamentó.

La realidad tras las promesas

Pese a que las autoridades del IPS han anunciado recientemente la apertura de nuevas licitaciones destinadas a la adquisición de medicamentos por valor de millones de dólares, los asegurados mantienen un escepticismo absoluto.

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“Es una verdadera vergüenza. Hace meses que no hay nada, pero los trabajadores seguimos pagando cada mes”, expresó con dureza Isidro Acosta, usuario del Hospital 12 de Junio.

Los testimonios reflejan no solo cansancio, sino un profundo sentimiento de abandono.

Asegurados compran hasta batas, dicen

Ante el desabastecimiento, los familiares de pacientes se ven obligados a gestionar recursos de manera urgente, incluso para insumos hospitalarios básicos como batas y mangueras de oxígeno, tal como relató Gloria Resquín.

Desde la Gerencia de Abastecimiento y Logística del IPS han señalado que se encuentran trabajando en la agilización de las entregas de los proveedores adjudicados en las últimas licitaciones; no obstante, para el asegurado, la respuesta sigue siendo la misma: “no hay nada”.