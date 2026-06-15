Mafia de los pagarés: “super ujier” de La Recoleta afrontará juicio

El juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, dio por concluida hoy la audiencia preliminar y comunicó verbalmente a Ingrid Natalia Macarena Prette Goldenberg, que afrontará juicio por la causa mafia de los pagarés. La misma está acusada de supuesta producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, como autora; y prevaricato como cómplice.

La diligencia finalmente pudo concretarse luego de varios intentos, debido a que venía retrasándose por incidentes que planteaba la defensa de Ingrid Prette, quien se desempeñó como ujier notificadora del Juzgado de Paz de La Recoleta, que entonces estaba a cargo del juez de paz Víctor Nilo Rodríguez.

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La defensa de Ingrid Prette había presentado certificados y estudios psicológicos y psiquiátricos, en los cuales se la declaraba incapaz de afrontar un proceso penal. Sin embargo, se había solicitado a especialistas del Poder Judicial para evaluarla, quienes emitieron informes que contradecían los documentos presentados por la acusada, que indican que la misma sí puede entender el procedimiento.

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Por esta misma causa, aún está pendiente la audiencia preliminar para los abogados Patricia Adriana Parodi Cantero y Blas Antonio Rodríguez Galeano, representantes de la Cooperativa San Cristobal Ltda. y de la firma Satec SA, respectivamente. El juez Rodrigo Estigarribia fijó como fecha para intentar llevarla a cabo el 24 de junio, a las 8:30.

Mafia de los pagarés: “super ujier” notificó en 8 ciudades en 4 horas

De acuerdo con la acusación presentada por los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, la ujier notificadora Ingrid Prette colaboró con el esquema fraudulento que funcionaba en los juzgados de paz, en este caso en el de La Recoleta, falseando notificaciones y posibilitando el inicio de procesos judiciales y descuentos a personas que recién tomaron conocimiento de ello cuando sufrían los descuentos.

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En la acusación fiscal se destacan dos momentos, especialmente, uno el 23 de noviembre de 2022 y el otro, el 24 de noviembre de 2022.

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Así se tiene la información, según la investigación que, en 28 expedientes presentados ante el juzgado de La Recoleta el 27 de octubre del 2022, solicitando la preparación de acción ejecutiva, la ujier notificadora Ingrid Prette informó falsamente sobre el diligenciamiento de 7 cédulas de notificación, el 23 de noviembre del 2022, entre las 11:00 y 15:00.

En el periodo de tiempo señalado -11:00 a 15:00- la ujier notificadora Ingrid Prette notificó en cinco ciudades, las cuales son: Minga Guazú, en zona de Villa Aurelia - Asunción, en Villa Anita - Ñemby, en el barrio Pinozá, Asunción, en el barrio Molino de Luque, en Coronel Oviedo y Presidente Franco.

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En tanto que, del mismo grupo de expedientes el 24 de noviembre del 2022, diligenció 21 cédulas de notificación, entre las 11:00 y 15:00, en Asunción, Capiatá, Caaguazú, Fernando de la Mora, Yataity del Norte (San Pedro), Ciudad del Este, Limpio y Areguá, un total de 8 ciudades en solo 4 horas.

El 35% de los expedientes con presuntas irregularidades

Mediante el análisis al cual fueron sometidos los 2.271 expedientes incautados de los Juzgados de Paz, se constató que en un total de 791 expedientes existía un patrón común en cuanto a “notificaciones simultáneas o voladoras” que posteriormente eran supuestamente realizadas por los ujieres judiciales.

En este contexto, se detalla que del Juzgado de Paz de La Recoleta se incautaron 647 expedientes relacionados a juicios ejecutivos y acciones preparatorias; de estos en 178 expedientes se identificaron patrones con “notificaciones simultáneas” y a su vez, en base a los expedientes tramitados, el entonces juez encargado, Víctor Rodríguez, dictó 167 resoluciones con presuntas irregularidades.

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Del juzgado a cargo de Lilian González de Bristot, se incautaron 784 expedientes judiciales, de entre los cuales la Fiscalía identificó 235 con notificaciones simultáneas o voladoras, y sobre este total, se habían dictado 172 resoluciones supuestamente irregulares.

Por otra parte, de La Encarnación mientras estaba a cargo de Analía Cibils, se incautaron 721 expedientes. De dicha cantidad, tras el análisis, los fiscales notaron que en 278 existía un modelo de actuaciones que se repetía, en relación a las notificaciones. En base a todos esos expedientes, la magistrada dictó en su momento 236 resoluciones judiciales.

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En tanto que, del juzgado de Paz de La Catedral Segundo Turno a cargo de Nathalia Garcete, fueron incautados 119 expedientes judiciales, de entre los que se identificaron 100 con el mismo patrón en cuanto a “notificaciones simultáneas” y, la magistrada en cuestión dictó un total de 100 resoluciones irregulares.

En cuanto a estas resoluciones dictadas por los magistrados acusados, llaman la atención que tenían números relativamente consecutivos de autos interlocutorios, además de tener la misma fecha de emisión, además de que fueron dictadas en base a informes sobre notificaciones simuladas.

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Teniendo en cuenta la cantidad total de expedientes incautados y analizados (2.271), se encontró que el 35% de ellos (791 expedientes) registran el mismo patrón de práctica con las “notificaciones simultáneas o voladoras”, es decir, casi 4 de cada 10 expediente se tramitó bajo esta modalidad.