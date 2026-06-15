Quiindy: Tribunal Electoral anula elecciones y ordena nuevos comicios en Junta de Saneamiento

El Tribunal Electoral de la Capital, Segunda Sala, emitió el Acuerdo y Sentencia N° 39/2026, por el cual hace lugar a la acción de nulidad planteada contra la proclamación del acto comicial del pasado 15 de marzo de la Junta de Saneamiento de la localidad, ubicada en el departamento de Paraguarí.

Los jueces electorales Ariel Zaragoza, Godofredo A. Fleitas y Myriam Cristaldo declararon la nulidad total de las asambleas paralelas de la Junta de Saneamiento de Quiindy.

En el Acuerdo y Sentencia N° 39/2026, se ordena de forma taxativa la realización de una nueva elección en un plazo de 30 días, bajo un estricto control institucional.

Antecedente del caso

El conflicto entre los usuarios de la Junta de Saneamiento y los candidatos a la Comisión Directiva de la institución se desató el pasado 15 de marzo, durante la convocatoria para elegir a las nuevas autoridades.

Para la puja electoral se presentaron la lista del Movimiento “Ypoá”, que postulaba la candidatura de Neri Candia para la presidencia, y el Movimiento “Agua es Vida”, que proponía a Gloria Isasi.

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La asamblea general ordinaria se desarrolló en el local de la Seccional Colorada de Quiindy, donde se registraron incidentes entre los simpatizantes de ambos movimientos. Ante el tenso escenario, la candidata Gloria Isasi decidió retirarse del recinto junto con sus seguidores para consumar un acto electoral paralelo en una vivienda particular.

El candidato Neri Candia permaneció en la seccional colorada y llevó adelante las votaciones de su movimiento. Al término de la jornada, ambos postulantes se autoproclamaron ganadores como nuevos presidentes de la entidad.

Ambos grupos elevaron denuncias de los hechos ante el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa).

Posteriormente, Candia promovió la acción de nulidad de la proclamación de Isasi ante la Justicia Electoral, acción que fue resuelta favorablemente en los últimos días.

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Urge conformar el TEI para nuevos comicios

El fallo judicial dispone, además de la nulidad de las cuestionadas asambleas, la conformación inmediata de un Tribunal Electoral Independiente (TEI) integrado por tres miembros titulares y sus respectivos suplentes

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Al respecto, Candia manifestó que ya conversó con Isasi para integrar el TEI. Explicó que él propondrá a su representante, que ella deberá plantear el suyo y que el tercer integrante deberá ser neutro.

Finalmente, dijo que Isasi quedó en comunicarle su postura y que aguardará una respuesta hasta este lunes. Luego de ese plazo, analizará la forma correcta de proceder para la conformación del TEI, que realizará el nuevo llamado a elecciones de autoridades.

Por el momento, la Junta de Saneamiento continúa siendo administrada por Candia.