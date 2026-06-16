“Abrazo republicano” en San Pedro: colorados enfrentarán a liberales y a Yo Creo

Las internas coloradas estuvieron marcadas por una fuerte pulseada entre el ministro de Agricultura, Carlos Giménez, y el gobernador de San Pedro, Freddy D’Ecclesiis.

El equipo del ministro contó con el respaldo de los diputados Jorge Barressi y Carmen Giménez, mientras que el sector del gobernador estuvo acompañado por el diputado Leonardo Saiz.

Pese a la dura competencia electoral, ambos sectores protagonizaron un encuentro político en el distrito de Liberación, donde llegaron al “abrazo republicano”. Se comprometieron a trabajar unidos para las elecciones generales.

No obstante, dirigentes y operadores consideran que la convivencia entre ambos equipos seguirá siendo uno de los principales desafíos dentro del oficialismo colorado en San Pedro.

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El equipo del ministro ganó en las principales ciudades

Los resultados de las internas dejaron una distribución relativamente equilibrada del mapa político departamental.

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Sin embargo, el sector liderado por Carlos Giménez obtuvo las victorias más simbólicas al imponerse en San Estanislao y San Pedro de Ycuamandyyú, dos de los principales centros urbanos y electorales del departamento.

Estos resultados fortalecieron el posicionamiento del ministro dentro del escenario político sampedrano con miras a futuras disputas de liderazgo.

La oposición apuesta a candidaturas de consenso

Mientras los colorados buscan consolidar la unidad, opositores lograron acuerdos para presentar candidaturas consensuadas en diferentes municipios.

Yo Creo también busca espacio

Además de los partidos tradicionales, el movimiento Yo Creo logró posicionar candidatos en algunos distritos del departamento. La agrupación busca consolidarse como una alternativa política y captar votos de sectores independientes y desencantados con los partidos tradicionales.

En algunos municipios sus candidatos tendrán protagonismo en las municipales y podrían influir en la definición de los resultados.

Intendentes se quedaron sin rekutu

Las internas también dejaron importantes bajas dentro del oficialismo. Tres intendentes que buscaban continuar en el cargo fueron derrotados y quedaron fuera de la carrera electoral para las municipales del 4 de octubre.

Se trata de Raúl Soria, intendente de Itacurubí del Rosario, quien culminó cuarto en la interna; Betito Greco, de General Aquino, derrotado por Manolo Céspedes, y Kuko González, de Unión, quien tampoco podrá ir por la reelección.

Comienza la carrera hacia octubre

Con las internas ya definidas, el escenario político sampedrano entra en una nueva etapa.

Colorados, liberales, independientes y Yo Creo inician ahora la disputa por conquistar el voto ciudadano en unas elecciones que definirán el futuro político de los 22 municipios del departamento de San Pedro.

La campaña rumbo al 4 de octubre se presenta intensa y con varios distritos donde se anticipan competencias muy reñidas.