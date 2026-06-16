Denis Cohene asume la intendencia de Coronel Oviedo tras salida de Marcos Benítez

La salida de Marcos Benítez se concretó mediante la Resolución N° 038/2025, por la cual había presentado su renuncia el 17 de julio del año pasado, con vigencia hasta este 15 de junio. La decisión respondió a su intención de postularse nuevamente a la Intendencia por el movimiento Honor Colorado, candidatura que quedó confirmada tras imponerse ampliamente en las elecciones internas del pasado 7 de junio frente a su correligionario Elvio Castro.

Durante su discurso de despedida, Marcos Benítez manifestó que la jornada marca el inicio de grandes cosas para Coronel Oviedo. Agradeció a los habitantes de la ciudad por el acompañamiento brindado durante su gestión y destacó que el trabajo conjunto permitió concretar numerosos proyectos y sueños para la comunidad.

También expresó su reconocimiento a los 12 concejales municipales, resaltando la coordinación mantenida durante su administración. Señaló que deja el cargo contento, aunque no conforme, porque aún existen numerosos desafíos pendientes para el desarrollo de la ciudad.

Asimismo, afirmó sentirse tranquilo por dejar la institución en manos de una persona joven y preparada para continuar con los proyectos encarados por la administración municipal.

Trabajar en conjunto, lo que dijo Cohene

Por su parte, Denis Cohene sostuvo que el compromiso asumido está por encima de cualquier diferencia política y que su principal objetivo será trabajar en conjunto por el desarrollo de Coronel Oviedo. Indicó que su gestión estará abierta a la ciudadanía, a la crítica constructiva y a la participación de todos los sectores.

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El nuevo jefe comunal manifestó además que toda autoridad representa un servicio antes que una posición de poder y anunció que su administración tendrá como lema “Juntos construimos Coronel Oviedo”, con el propósito de impulsar una gestión participativa e inclusiva.

Del acto participaron además el senador Silvio Ovelar, el gobernador de Caaguazú Marcelo Soto y los diputados Carlos Godoy y Edgar Olmedo, además de autoridades locales, dirigentes partidarios y ciudadanos que acompañaron la ceremonia.