Elecciones municipales: buscan el rekutu, pero no rinden cuentas

Para cumplir con la ley de transparencia los jefes comunales están obligados a remitir ante la Contraloría General de la República (CGR) sus rendiciones de cuentas del dinero que recibieron del Estado en concepto de royalties y otras compensaciones de los primeros cuatro meses del año.

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En ese contexto, tres jefes comunales no remitieron sus documentos hasta el cierre de la planilla publicada por la CGR. Uno de ellos es el intendente de Paso Barreto, Milciades Arce (PLRA), quien busca su reelección de manos del movimiento Diálogo Azul, cuyo líder es el senador liberocartista Dionisio Amarilla.

El otro es el intendente de Coronel Oviedo, Marco Benítez (ANR-HC), quien también busca su reelección en el cargo bajo el patrocinio del senador cartista Silvio “Beto” Ovelar. Tampoco entregó sus documentos el intendente de Fuerte Olimpo, Moisés Recalde (ANR-HC), quien ya no busca su reelección.

Según la planilla de CGR, hasta el 27 de mayo, recepcionaron 224 rendiciones de cuentas, de las cuales 33 están en proceso de verificación.

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La Contraloría también informó que los 17 gobernadores presentaron a tiempo sus documentaciones.

¿Cuánto dinero recibieron?

Según la planilla del Ministerio de Economía y Finanzas, el intendente de Paso Barreto, Milciades Arce, de enero hasta la primera quincena de mayo recibió G. 1.818 millones del Estado, pero no informó qué hizo con dinero.

En tanto, que el intendente de Coronel Oviedo, Marcos Benítez, recibió en concepto de royalties y otras compensaciones G. 5.518 millones y tampoco informó el destino del millonario desembolso.

Por otro lado, el jefe comunal de Fuerte Olimpo, Moisés Recalde, tiene bloqueadas las transferencias por infracciones anteriores; sin embargo, por ley debía igual presentar su rendición de cuentas del primer cuatrimestre del 2026.