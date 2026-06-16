Exigen respuestas por la paralización de obras en el Centro de Salud de San Salvador

La prolongada paralización de las obras de remodelación y ampliación del Centro de Salud de San Salvador genera creciente preocupación entre autoridades locales y pobladores de la comunidad. Un grupo de concejales departamentales de Guairá visitó recientemente el lugar para verificar el estado de la infraestructura y recabar información sobre los motivos que mantienen suspendidos los trabajos.

De la inspección participaron los concejales departamentales Óscar Miranda, Arnaldo Ferreira, Darío González y Nelson González, todos de la ANR, quienes estuvieron acompañados por representantes del sector sanitario de la localidad.

Durante el recorrido, los ediles constataron que la obra permanece prácticamente abandonada desde hace varios meses, pese a que el edificio original ya fue parcialmente desmantelado para dar paso a la intervención proyectada.

El concejal departamental Óscar Miranda, oriundo de San Salvador, manifestó que la situación genera una preocupación constante en la comunidad, debido a que el proyecto fue iniciado hace aproximadamente 17 meses y solo registró avances durante los primeros meses de ejecución.

Según explicó, tras retirar el techo, realizar algunos trabajos de revoque, pisos y mejoras estructurales, la empresa encargada abandonó la obra y desde entonces no se observan movimientos en el lugar. Miranda señaló que durante varias semanas insistió ante la IV Región Sanitaria para obtener información oficial sobre la situación del proyecto y las causas de la paralización.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Obras continúan abandonadas en el CTN de Encarnación: el MEC incumplió promesa con estudiantes

Finalmente, la Junta Departamental recibió un informe remitido por el director de la IV Región Sanitaria, doctor Rigoberto Alarcón, en el que se indica que la obra se encuentra detenida debido a la falta de recursos financieros. El edil cuestionó que la respuesta haya llegado después de reiterados pedidos y aseguró que todavía existen numerosas interrogantes sobre el estado del contrato y los compromisos asumidos con la empresa constructora.

Asimismo, señaló que la suspensión de los trabajos afecta directamente la calidad de la atención médica brindada a la población de San Salvador. Actualmente, el Centro de Salud de San Salvador funciona en una vivienda alquilada por la Municipalidad, que representa un gasto mensual cercano a los G. 3 millones, considerando el pago del alquiler y los servicios básicos, según el edil denunciante.

Lea más: Ybycuí: obra de USF abandonada obliga a pobladores a alquilar vivienda para atención médica

De acuerdo con Miranda, el inmueble utilizado de manera provisoria no reúne todas las condiciones adecuadas para prestar los servicios que demanda la comunidad, por lo que tanto funcionarios como pacientes deben desenvolverse en condiciones limitadas.

Indicó además que la dirección del centro asistencial, el municipio e incluso la Gobernación de Guairá remitieron notas al Ministerio de Salud en las que solicitan explicaciones y gestiones para la reactivación de la obra, sin obtener respuestas concretas.

Ante este escenario, los concejales anunciaron que plantearán formalmente una solicitud de audiencia con la ministra de Salud, María Teresa Barán, a fin de conocer la situación real del proyecto y exigir una hoja de ruta para su culminación.

Miranda adelantó que toda la documentación, fotografías e informes recabados durante la visita serán presentados en la próxima sesión de la Junta Departamental como respaldo del reclamo institucional. El concejal advirtió que, de no existir una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades nacionales, no descartan impulsar movilizaciones ciudadanas para exigir la reactivación de la obra.