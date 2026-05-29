Ybycuí: obra de USF abandonada obliga a pobladores a alquilar vivienda para atención médica

La situación afecta a los pobladores de la compañía Colonia César Barrientos, ubicada a 60 kilómetros del casco urbano. Según los vecinos, la Unidad de Salud Familiar (USF) funciona desde hace aproximadamente cuatro años en viviendas particulares alquiladas.

La obra de la USF se inició hace cuatro años y nuevamente se encuentra abandonada desde hace siete meses. Los pobladores exigen su culminación de la obra y se garantice el acceso a la salud en la zona rural alejada del casco urbano de Ybycuí.

El poblador del lugar Arnaldo Rodas, explicó que ante el abandono de la obra de USF, los lugareños consideran como muestra de desatención estatal hacia la comunidad.

Rodas aseguró que la comunidad alquila viviendas y organiza actividades para sostener el funcionamiento del servicio. Los aportes voluntarios no siempre alcanzan para cubrir el alquiler de G. 500.000 por el alquiler donde funciona la USF.

Ante el acumulo de deudas en dos ocasiones tuvieron que desalojar y buscar otra casa para alquilar. Esta situación agrava las condiciones de acceso a un servicio básico de salud, manifestó el lugareño.

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Prohibido enfermarse fin de semana

El servicio de USF atiende de lunes a viernes, de 07:00 a 15:00, en espacios reducidos y adaptados dentro de la casa alquilada, lo que limita el normal desarrollo de las actividades sanitarias.

En esta compañía los fines de semana “está prohibido enfermarse”, debido a la ausencia de atención fuera del horario establecido, señaló Rodas.

Rodas dijo que ante esta situación de abandono y olvido que vienen planteando desde el 2003 la distritación para atender reclamos de la comunidad.

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Antecedentes de la obra de USF

La obra de este distrito, junto a otras 16 en el departamento de Paraguarí, fue iniciada bajo el contrato N.º 13/2022, adjudicado por G. 7.339 millones a la empresa MES Ingeniería S.A., representada por Marcelo Eduardo Sánchez Quintana, pero el Estado posteriormente rescindió el contrato.

En 2023, la segunda adjudicación recayó en Díaz Martínez Construcciones, de Ricardo Díaz Martínez, por cerca de G. 8.000 millones, sin embargo los trabajos se encuentran paralizados desde hace más de siete meses en la zona.