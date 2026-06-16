Obras continúan abandonadas en el CTN de Encarnación: el MEC incumplió promesa con estudiantes

El Centro de Estudiantes del Colegio Técnico Nacional y Centro de Entrenamiento Vocacional “Arquitecto Raúl María Benítez Perdomo”, de Encarnación, reiteró el reclamo por las obras abandonadas en la institución. El presidente de la organización, Elías Ríos, afirmó que las autoridades prometieron que a fines de abril se reiniciarían los trabajos, pero hasta la fecha no se movió un solo ladrillo.

El representante estudiantil lamentó que las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), cuyo titular es Luis Ramírez, no explicaron los motivos ni dieron respuestas sobre la falta de avance en la obra, que lleva casi un año parada y debía terminarse ya a fines de 2025.

Ríos manifestó además que ayer la Dirección Departamental de Educación en Itapúa (DDEI) les notificó que está en trámite un pedido de informe, pero que no respondió concretamente sobre qué ocurre y si continuarán las obras, más allá de la promesa política.

Los estudiantes lamentaron que a mitad de año todavía no se avanzó con las obras y que especialidades como Informática continúan sin aulas propias. “Es una pena que no hayan cumplido con el colegio, con estas obras que debían terminarse ya el año pasado”, dijo el joven.

Lea más: Bomberos voluntarios combaten intenso incendio de depósito de yerba en Edelira

Obra suspendida

El director de la DDEI, Julio Figueredo, explicó que la licitación a nivel nacional estaría suspendida tras verificaciones que realizó la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Detalló que reiteraron el pedido de informes a la central del MEC y que aguardan un retorno de las superioridades para dar explicaciones sobre las obras abandonadas.

Según los estudiantes, desde agosto del año pasado los encargados de la obra desaparecieron y no volvieron a trabajar en la institución.

Indicó que estiman que en este mes se podría “destrabar” la situación y que estarían las mismas empresas retornando a trabajar en las instituciones educativas.

Figueredo manifestó que, de los 43 colegios que estaban dentro de esta licitación, el departamento tiene obras paradas en siete colegios debido a esta suspensión.

Lea más: Museo “Casa de La Victoria”: contraste entre acervo incalculable y marginación de su única funcionaria

La licitación

La obra del CTN sería parte del lote 3 de la Licitación Pública Nacional (ID 443470) de 2024. La misma fue convocada por el MEC para la construcción y reparación de infraestructura de 43 colegios técnicos, por un monto total de G. 57.971.149.171.

La adjudicación de estas obras en Encarnación está aprobada para la empresa Las Cumbres SA, de Asunción, representada legalmente por Rosana Esbelta Gaona Saldívar. La firma está a cargo de la intervención en seis instituciones educativas, por un monto total de más de G. 6.900 millones, de los cuales la inversión en esa institución sería de más de G. 2.200 millones.

La fecha de inicio de la ejecución de las obras figura el 19 de diciembre de 2024, según datos publicados en la DNCP. El plazo contractual feneció el 24 de octubre de 2025.