Padres de escuela de Ñemby exigen reposición de rubros docentes

Los manifestantes se apostaron frente a la Escuela Paz del Chaco para reclamar la reposición de rubros docentes. Según señalaron, esta situación se arrastra desde febrero, cuando dos profesoras se jubilaron.

Los denunciantes manifiestan que los rubros no fueron repuestos e incluso mencionan que habrían sido trasladados a otra institución del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

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Comentan que en total son 70 estudiantes los que se ven afectados por la falta de profesores desde el inicio del año lectivo.

Los padres afirmaron, que debido a todo esto, durante el primer semestre del año ya fueron cambiados dos docentes debido a la ausencia de rubros permanentes, situación que perjudica el proceso de aprendizaje de los alumnos afectados.

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Liz Ruiz Díaz, representante de los padres, explicó que presentaron una nota ante la supervisión educativa de la zona para solicitar que se agilicen los trámites. Sin embargo, indicó que la respuesta recibida fue que deberán aguardar al menos dos meses para obtener una solución.

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“La nota presentamos a inicios de este mes. Ya habíamos ido personalmente, pero nos dijeron que recién en dos meses íbamos a tener una respuesta”, manifestó.

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Según los padres, los cursos afectados corresponden al sexto grado “A” y “B”, considerados fundamentales para la preparación académica de los estudiantes que posteriormente ingresarán a la Educación Media.

Por su parte, Milca Núñez, cuestionó que uno de los turnos ya cuente con el rubro liberado, mientras que en el turno opuesto continúe la carencia de profesores.

Los padres solicitaron al MEC una intervención urgente para garantizar la continuidad del proceso educativo y evitar mayores perjuicios a los estudiantes.

Sin respuesta desde le Dirección Departamental

Se intentó obtener una versión del director departamental de Educación, Francisco Canatta. Sin embargo, no respondió las llamadas ni los mensajes realizados por este medio. No obstante, queda abierto el espacio para que pueda referirse al caso.