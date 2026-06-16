“Pagamos toda una vida y no hay remedios”: hipertensos de Caacupé dicen que falta losartán

Maribel González, de 58 años y residente de Valenzuela, manifestó su preocupación por la persistente escasez de medicamentos en la previsional.

Relató que cada mes acude al IPS de Caacupé con la esperanza de retirar los remedios que le fueron recetados por los profesionales médicos, pero en reiteradas ocasiones se encuentra con que algunos de ellos no están disponibles en la farmacia.

La asegurada señaló que la falta de losartán afecta directamente a los pacientes que dependen de este medicamento para mantener controlada la hipertensión arterial. Indicó que la situación se repite desde hace varios meses sin que hasta el momento exista una solución definitiva.

Asimismo, sostuvo que el problema golpea con mayor fuerza a los jubilados y adultos mayores, quienes después de años de aportes esperan recibir una atención adecuada y contar con los medicamentos que necesitan para cuidar su salud.

“Pagamos toda una vida y cuando necesitamos los remedios no los encontramos”, cuestionó la asegurada al referirse a las dificultades que enfrentan numerosos pacientes para acceder a los tratamientos prescritos.

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González manifestó además que muchos asegurados dependen exclusivamente de sus haberes jubilatorios y no cuentan con recursos suficientes para adquirir de manera frecuente los medicamentos faltantes en farmacias privadas, por lo que la escasez representa una carga económica adicional para familias que ya atraviesan dificultades.

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Los faltantes son una constante

La mujer lamentó que, pese a los reiterados reclamos de los pacientes, la falta de medicamentos siga siendo una constante en la previsional. Señaló que los hipertensos no pueden suspender sus tratamientos sin poner en riesgo su salud, por lo que considera urgente que las autoridades adopten medidas para garantizar el abastecimiento.

La denunciante advirtió que la interrupción de los tratamientos para la hipertensión puede derivar en complicaciones de salud y aumentar el riesgo de cuadros más graves, especialmente entre los adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas.

Ante esta situación, la asegurada exige a las autoridades del IPS que garanticen el abastecimiento regular de medicamentos esenciales y brinden una respuesta concreta a un problema que, según afirma, persiste desde hace varios meses.

Para conocer la versión institucional sobre esta situación, intentamos comunicarnos con la directora del Instituto de Previsión Social (IPS) de Caacupé, Dra. Doricel Ferreira, al número telefónico con terminación 830. Sin embargo, hasta el cierre de esta publicación no obtuvimos respuesta. Quedamos abiertos a incluir sus declaraciones o ampliar la información en caso de que desee brindar su postura sobre la denuncia.

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