San Juan diurno: preparan tercera edición de la fiesta de las comidas típicas en Encarnación

El Sanjuanazo de la Gobernación de Itapúa se realizará el miércoles 24 de junio en la explanada de la institución. Será una feria de la gastronomía tradicional en esta época en nuestro país.

Una decena de feriantes de los distritos del Área Metropolitana de Encarnación ofertarán comidas típicas desde las 8:00 hasta el mediodía de ese 24 de junio. Además, se programan números artísticos para deleitar al público.

El atractivo principal es la oferta de la gastronomía típica en un horario matutino, a diferencia de la tradicional fiesta que se celebra de noche.

La festividad se caracteriza por su gastronomía típica de invierno, a base de almidón, maíz y mandioca, ofreciendo delicias como el mbeju, el pastel mandi’o, la pajagua mascada, la chipa asador y la butifarra.

San Juan Ára (Día de San Juan) representa una de las máximas expresiones de la identidad paraguaya, donde el fuego purifica el invierno y la tradición une a las familias en una celebración comunitaria única.

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La secretaria de Turismo de la Gobernación, Verónica Stefani, detalló que “más allá de pretender ser un gran evento, tiene como finalidad mantener nuestras tradiciones”.

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Fiesta de San Juan Ára

El San Juan Ára, celebrado cada 24 de junio en Paraguay, es una de las festividades culturales más vibrantes y tradicionales del país. Fusiona las creencias religiosas cristianas de la época colonial con el rico folclore y misticismo guaraní.

Durante todo junio, comunidades, escuelas, iglesias y clubes se organizan para recrear una colorida feria nocturna, cuyo eje central es la convivencia y el desafío al peligro a través de juegos tradicionales con fuego.

Entre las atracciones más populares e infaltables destacan los juegos de San Juan, como la “pelota tata”, una bola de trapo encendida que se patea entre la multitud. También, el “toro candil”, un armazón que emula a un toro con cuernos en llamas que persigue a los presentes; el “tata ári jehasa”, el acto ritual de caminar descalzo sobre brasas al rojo vivo; y el “Judas kái”, que consiste en la quema de un muñeco relleno de pirotecnia que representa a personajes impopulares del momento.