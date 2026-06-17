Ayolas: hace once días están sin poder acceder a agua potable en un barrio

El inconveniente se originó cuando máquinas viales al servicio de la Municipalidad de Ayolas ingresaron al barrio San José Obrero para realizar raspado de calles. Durante las labores se habrían producido roturas de caños en distintos sectores, afectando la distribución del servicio, desde hace once días.

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Los reclamos realizados ante el encargado de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) no tuvieron resultado positivo, indicó una usuaria, que pidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias.

Explicó que, en un primer momento, el encargado de la Planta de Agua, Miguel Rodríguez, argumentó la necesidad de contar con una retroexcavadora para remover el suelo y efectuar las reparaciones correspondientes. Posteriormente, se realizaron conexiones en las cañerías dañadas, pero el problema persiste.

Los lugareños mencionaron que desconocen las causas exactas de la falta de agua, aunque consideran que los trabajos ejecutados no solucionaron completamente la avería.

“También nos dicen que no tienen móvil, pero cuando los vecinos se comprometen a buscar a los operarios, de golpe aparece el móvil. No sabemos qué pasa o si solo no quieren trabajar”, expresó la afectada.

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Lo cierto es que la situación se vuelve cada vez más complicada para las familias del barrio, dijo.

Señaló que existen personas enfermas que requieren del servicio de agua potable para sus necesidades básicas y que numerosas familias deben buscar alternativas para asearse, lavar sus ropas y preparar alimentos.

“Urge una solución, no podemos seguir así”, manifestó.

Numerosos caños rotos

Miguel Rodríguez explicó que en la zona se están ejecutando varios trabajos relacionados con el sistema de distribución de agua. Detalló que, además de una extensión de aproximadamente 300 metros de cañerías, se registraron múltiples roturas ocasionadas por el paso de maquinaria pesada durante los trabajos de raspado del suelo.

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El responsable indicó que las reparaciones se realizaron de manera inmediata, pero que después fueron detectados nuevos caños dañados, situación que impide que el agua llegue con normalidad a las viviendas afectadas.

Rodríguez agregó que las tareas para restablecer el servicio se desarrollan desde el primer momento con el personal disponible. Explicó que, paralelamente, otra cuadrilla trabaja en el acondicionamiento de desagües pluviales ante la previsión de lluvias intensas asociadas al Fenómeno de El Niño.