Fenómeno del Niño tiene 80% de probabilidad de desarrollarse en el segundo semestre, dicen

El ingeniero agrónomo Carlos Melgarejo, gerente coordinador de la Dirección de Extensión Agraria (Deag) de la oficina regional Misiones, explicó que para Paraguay y toda la región del Cono Sur este fenómeno generará lluvias por encima de los niveles normales, temperaturas elevadas, alta humedad y una mayor probabilidad de tormentas y caída de granizos.

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Asimismo, indicó que la intensidad del Fenómeno del Niño se proyecta entre moderada y fuerte durante la campaña agrícola 2026-2027, situación que podría representar riesgos para el sector productivo. El exceso de precipitaciones puede afectar el desarrollo normal de los cultivos, además de favorecer la proliferación de plagas y enfermedades fúngicas.

Agregó que la fase más crítica para el rendimiento agrícola se presentará en diciembre, periodo en el que se requiere una distribución equilibrada de lluvias para garantizar una adecuada floración y el correcto llenado de granos. Posteriormente, será necesaria una disminución gradual de las precipitaciones para favorecer la maduración final de los cultivos y el desarrollo de la cosecha.

Adoptar medidas preventivas

Por otro lado, manifestó que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a través de su unidad de Gestión de Riesgo, recomienda a los productores adoptar medidas preventivas que permitan mitigar los posibles efectos negativos del fenómeno climático.

El técnico destacó que, siempre que no se registren anegamientos extremos, el Fenómeno del Niño suele resultar más favorable para la producción agropecuaria que el Fenómeno de La Niña.

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Finalmente, recordó que cada episodio del Niño presenta características diferentes en cuanto a duración, intensidad y distribución de lluvias. En ese sentido, afirmó que el éxito de la zafra dependerá no solo de las condiciones climáticas, sino también de la capacidad de los productores para anticipar estrategias de manejo de siembra y control fitosanitario.