Sin reactivos para análisis clínicos en Hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora

La doctora Gladys Sanguinés, jefa de Laboratorio del Hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora, comentó que están dando prioridad en la atención a los adultos mayores de 60 años, los pediátricos y las embarazadas, pues se encuentran sin reactivos.

“Esta decisión la tomamos porque actualmente estamos sin licitación en cuanto a reactivos y equipamientos. La licitación que estábamos utilizando era del año 2022. En los años 2023 y 2024 tuvimos una ampliación del 20 por ciento y con eso pudimos trabajar en el 2025″, explicó la profesional.

Indicó que en el 2024 comenzaron un proceso licitatorio y esta es la hora que esta licitación aún no salió. Según las informaciones que manejan, están sin certificado de disponibilidad presupuestaria. “Ese es el motivo por el cual esta licitación aún no sale”, explicó.

Hoy en día están derivando muestras y pacientes al Alfonso Godoy, un centro de especialidades de atención ambulatoria. “Estamos haciendo maravillas para no decirles que no a nuestros ancianos, nuestras embarazadas y nuestros niños, esperando que esta situación se solucione lo antes posible”, sostuvo.

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“La respuesta que tenemos es que se va a solucionar en la brevedad, pero esta palabra ‘brevedad’ nos la están diciendo desde el año pasado”, remarcó.

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Para finalizar, sostuvo que esta situación no solo les afecta a ellos, sino que varios hospitales de diferentes ciudades están pasando por lo mismo.