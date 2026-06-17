TECHO Paraguay lanza Rifa Nacional para eliminar los pisos de tierra y mejorar viviendas

TECHO Paraguay presentó este martes su Rifa Nacional bajo el lema “Nadie en un piso de tierra”. La iniciativa tiene como objetivo central recaudar Gs. 300 millones, fondos que serán destinados íntegramente a proyectos de vivienda, infraestructura comunitaria y fortalecimiento de asentamientos en situación de pobreza.

La campaña nace de una premisa clara: la desigualdad habitacional en Paraguay sigue afectando a miles de familias, impactando directamente en su salud y calidad de vida. Con esta rifa, la organización busca involucrar a la ciudadanía en una solución concreta y colectiva.

Claudia Neumann, directora ejecutiva de TECHO Paraguay, enfatizó la urgencia de la causa: “Miles de familias paraguayas siguen viviendo sobre pisos de tierra, una realidad que no podemos naturalizar. Este año ya logramos construir cerca de 200 viviendas de emergencia, pero vamos por más”.

La meta es recaudar Gs. 300 millones para concretar 500 nuevas viviendas y más de 20 proyectos comunitarios que impactarán positivamente en la vida de más de 10.000 personas”.

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Lo recaudado durante esta campaña potenciará los resultados de la Colecta Nacional de TECHO, prevista para inicios de septiembre de 2026, consolidando el trabajo en conjunto entre voluntarios, aliados estratégicos y las propias comunidades.

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Cómo participar y colaborar

La ciudadanía puede sumarse a esta transformación adquiriendo boletas con un costo de Gs. 20.000. Para facilitar la participación desde cualquier punto del país, se habilitó la compra de boletas digitales a través del número (0986) 518-600.

Los puntos de venta físicos incluyen:

Oficina Nacional de TECHO Paraguay (Asunción).

Oficina Regional de TECHO (Alto Paraná).

Empresas aliadas: El Ahorrazo Mayorista (San Lorenzo), Verus Bistró (Asunción), Air Europa (Asunción) y DTP Travel Group (Textilia, Asunción).

Premios y Sorteo

La rifa cuenta con el respaldo de empresas aliadas y ofrece más de 100 premios, entre los que destacan:

Un paquete para dos personas a Río de Janeiro.

Pasajes aéreos ida y vuelta a Europa.

Tecnología (PlayStation 5 Slim Digital, TV Smart de 50″).

Entradas para conciertos internacionales, incluyendo a Gorillaz y Ed Sheeran.

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El sorteo se llevará a cabo en septiembre de 2026, tras finalizar la Colecta Nacional.

Los resultados serán transmitidos en vivo a través de las redes sociales oficiales de TECHO Paraguay, y los ganadores serán contactados directamente mediante los datos registrados al momento de la compra.