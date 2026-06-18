MEC inicia mudanza y aclara que trámites y servicios estarían afectados

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) emitió un comunicado en el que anuncia el inicio de un proceso gradual de reorganización y traslado de sus diversas dependencias institucionales. Las autoridades de la cartera educativa comunicaron que, debido a las tareas de mudanza, varios trámites administrativos, servicios y la atención al público en general podrían verse afectados o interrumpidos.

Ante este escenario recomendaron a los docentes, estudiantes y gestores verificar previamente la disponibilidad de las oficinas antes de acudir de forma física. Informaron que están disponibles los canales de comunicación digitales del ente.

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“Trabajamos para minimizar cualquier inconveniente y garantizar la continuidad de la atención. Próximamente informaremos sobre las nuevas ubicaciones”, señala el reporte oficial.

El fantasma de las oficinas del Puerto

A pesar de que el comunicado oficial del MEC no da detalles específicos sobre los destinos de las oficinas y las razones logísticas detrás del reordenamiento, podría ser el inicio del postergado traslado de la cartera de Estado al nuevo complejo de las Oficinas de Gobierno, ubicado en la zona del Puerto de Asunción.

Según los archivos periodísticos de ABC Color, la mudanza de las instituciones públicas a este complejo de torres ya debió concretarse durante el primer trimestre de este año, tras sucesivas prórrogas.

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Sin embargo, el traslado efectivo nunca llegó a materializarse por completo debido a problemas de adecuación interna, manteniendo los imponentes edificios semivacíos durante meses.

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Un complejo de US$ 100 millones que lleva tres años esperando

Las Oficinas de Gobierno del Puerto fueron concebidas originalmente para centralizar la burocracia estatal, ahorrar millones en alquileres de sedes dispersas y agilizar los servicios para la ciudadanía en un solo lugar.

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Las obras costaron aproximadamente 100 millones de dólares y fueron inauguradas oficialmente en abril del año 2023.

Las cuatro entidades principales del Estado destinadas a ocupar las torres son el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH), entre otras instituciones.