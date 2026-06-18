Al final, el MEC no denunció los 250 títulos falsos ante la Fiscalía

El presidente de la República, Santiago Peña, había prometido este martes una política de “tolerancia cero” ante el hallazgo de cientos de títulos falsos de docentes en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

El anuncio de Peña, se dio luego de que el ministro de Educación, Luis Ramírez, anunciara la existencia de 250 títulos falsos en Ciencias de la Educación, cuyos antecedentes fueron ya remitidos al Ministerio Público, según él también afirmó.

“De estos 250 podemos decir que no se encuentran los datos en las universidades, no tienen registro; las universidades no reconocen, dicen que algunos fueron adulterados y falsificados. Son 250 personas que de alguna manera consiguieron un trabajo con esos títulos y esos títulos hoy van a ser anulados por la Justicia”, afirmó.

No obstante, desde el Ministerio Público aclararon hoy que no existe aún una denuncia sobre estos 250 diplomas universitarios apócrifos en la mesa de entrada o en las oficinas de esta institución.

Fiscala confirma que no hay nuevas denuncias del MEC en el Ministerio Público

La fiscala Teresa Sosa aclaró que el MEC todavía no entregó las denuncias respecto al hallazgo de los 250 títulos falsos, según le confirmó el propio ministro de Educación, Luis Ramírez, durante una reunión que mantuvieron esta tarde, en las oficinas de la cartera educativa.

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“El ministro dijo que ya se presentó, en la convicción de que efectivamente ya se había presentado el escrito para la Fiscalía, pero su Asesoría Jurídica no pudo terminar de preparar eso”, manifestó la agente fiscal.

Los documentos serían presentados recién este viernes o la semana que viene por el Ministerio educativo, según Sosa. Consultamos al ministro de Educación, Luis Ramírez, sobre este “impase”, pero no respondió a nuestras preguntas, vía Whatsapp.

El director general de Asesoría Jurídica del MEC es Juan Manuel Arce, a quien en las últimas semanas se lo vio en mitines políticos de Romina Medina, quien fue candidata a concejala de Asunción por el cartismo, pero perdió en las internas. Es esposa del jefe de Gabinete Aníbal Zapattini.

Imputados son de causa previa a los 250 títulos

La fiscala Teresa Sosa explicó que actualmente ella lleva adelante una investigación en la cual hay 14 imputados por la supuesta emisión de títulos falsos de docentes, de los cuales 3 serían presuntos estafadores que se hacían pasar por directores de institutos para vender los cartones. Este proceso se inició en 2024, luego de otra denuncia presentada por el MEC.

“Es un grupo previo. Justamente, por este caso de 14 imputaciones es que yo pedí una auditoría interna al MEC, de ahí hay una sospecha de 1500 documentos falsificados, de los cuales 250 son los que deben ser presentados ahora”, remarcó.

Sosa dijo que si bien es el mismo tipo de tarea investigativa, porque ya conocen el “modus operandi”, ella misma solicitó a Luis Ramírez que presente estos nuevos casos ante la Fiscalía General del Estado, como una nueva denuncia, para que se designe a un agente fiscal. “Estoy cerrando esta primera causa, por eso también solicité este proceso”, insistió.