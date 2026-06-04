Traslado del MEC al Puerto: ¿Cuándo será la mudanza al nuevo edificio?

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) ya tiene los muebles instalados en la Torre 1, dentro del denominado complejo de oficinas del Gobierno, ubicado en la zona del Puerto de Asunción. No obstante, la mudanza se sigue dilatando, mientras continúa el millonario gasto en alquileres.

Las torres habían sido inauguradas en abril del 2023 y más de dos años después, siguen sin ser ocupadas por las diversas carteras, como el MEC, el Ministerio de Obras Públicas (MOPC), el Ministerio del Interior y la Comandancia de la Policía Nacional. La inversión fue de US$ 100 millones, únicamente en la infraestructura.

La Itaipú invirtió otros US$ 3,9 en refacciones y “readecuaciones” luego de descubrirse filtraciones de agua. Esta inversión fue dentro del período actual, con Santiago Peña como presidente de la República y Justo Zacarías Irún - parte del clan de los Zacarías Irún en CDE-, como director general paraguayo de la hidroeléctrica.

También sumaron US$ 2,3 millones por la provisión de equipos de red de área local, firewall y red inalámbrica; otros US$ 1,2 millones para el sistema de videovigilancia y terminal de marcación biométrica. Para los muebles, la inversión fue de US$ 3.9 millones. Como es costumbre bajo la gestión de Justo Zacarías Irún y la de este Gobierno, las licitaciones se manejaron con total secretismo hasta que salieron las adjudicaciones.

¿Cuándo se mudará el MEC al nuevo edificio en el Puerto?

En la Torre 1, que le corresponde al MEC, las oficinas de las 13 plantas ya fueron equipadas con muebles. La red inalámbrica, la red local y firewall también están instaladas.

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El ministro de Educación, Luis Ramírez, afirmó esta tarde, en conferencia de prensa brindada tras una reunión con Santiago Peña, que están listos para mudarse dentro de este mes de junio. Un total de 1.500 funcionarios tendrán como nuevo destino laboral este edificio, incluido todo el gabinete del MEC. La entidad tiene unos 8.000 trabajadores administrativos en todo el país, la mayoría en Asunción.

Ramírez afirmó que centrarán todo lo respectivo a la atención al público en este sitio, para evitar lo que suele pasar; que cuando una persona desea realizar algún trámite en Educación, debe recorrer varias dependencias por todo el centro de la capital del país.

El secretario de Estado también informó que dejarán de pagar por alquileres de edificios por G. 600 millones mensuales, alrededor de G. 7.000 millones al año. “La idea es que con ese dinero podamos tener para reparar algunas instituciones educativas, pero también para pinturas, refacciones, renovar baños de algunos edificios que necesitan un poco más de cariño”, agregó.

Las empresas adjudicadas por Itaipú para equipar las torres del Puerto

Entre las empresas adjudicadas por la Itaipú para equipar los edificios nuevos, se encuentran Mobiliarte Industrial y Comercial S.R.L. ( cuyo nombre fantasía es Florense), mediante un contrato por US$ 3.899.027 para la refacción y readecuación de las torres. Los representantes legales de esta firma son Edson Francisco Koerich y Fabiola Capriz Candia Riveros.

Energy in Motion SA - cuya representante legal es María Amelia Concepción Rodríguez Florentín- fue contratada por US$ 3.245.880 para instalar equipos de red de área local, firewall y red inalámbrica; Sanri SA, representada por Diego Martin Nogues Coscia, por US$ 1.280.000,00 tiene a su cargo equipos complementarios de TI, videovigilancia, terminal de marcación biométrica, MicroDC, UPS, videoconferencia y telefonía IP.

La lista sigue con Tecnología en Electrónica e Informática S.A., por US$ 1.172.734,11 para instalación de cableado estructurado. La firma tiene como representantes a Cynthia Eguez De Guanes, Diego Roa Lafarja, Gustavo Egüez Gill y Jaime Eguez Gill; luego, Singel S.A., representada por Carla Beatriz Caballero Codas y Rubén Eli Vanuno Paluch, fue contratada por US$ 458.465,57 para readecuación de instalaciones eléctricas y sistemas de climatización.

Por último, está Movicor S.A.C.I., por US$ 3,9 millones, para la provisión y montaje de mobiliario de oficina. La compañía es representada por Óscar Ignacio Cantero.