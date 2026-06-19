Amor y fútbol: la pareja paraguayo-turca que vive el partido con una apuesta especial

El fútbol suele dividir corazones, pero para Lilia Ortiz y Serdar Eren, el partido de hoy entre la selección paraguaya y la de Turquía tiene un sabor distinto.

Mientras el resto del país se prepara para alentar, ellos viven la previa con una mezcla de nervios, risas y una apuesta que promete cambiar la fachada de su local.

Ellos son la pareja detrás de El Sultán Turco, la conocida cafetería ubicada sobre la calle Cerro Corá, en pleno corazón de Asunción. Lo que comenzó como un “like” en Instagram hace años, hoy se transformó en un hogar compartido y un negocio exitoso que fusiona dos culturas a miles de kilómetros de distancia.

“Estamos muy bien, súper entusiasmados esperando la hora del partido. Yo confío en que nuestra selección es la que va a salir vencedora, mientras que él apoya a la suya”, relató Lilia, quien reconoce que el ambiente en la cafetería está más que tenso por la cercanía del pitazo inicial.

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Para darle mayor intensidad al encuentro, la pareja no dejó pasar la oportunidad de jugar con los resultados. El trato es claro: el ganador tendrá el honor de colgar la bandera de su país en la entrada del establecimiento.

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Pero el desafío va más allá de lo simbólico: “La otra apuesta es que, si gana Paraguay, él va a tener que aprender a hablar mejor el español y, por qué no, el guaraní”, bromea Lilia entre risas.

De un traductor a cinco años de casados

La historia de esta unión es digna de una película. Serdar llegó a Paraguay en 2019 por cuestiones laborales y fue a través de las redes sociales que contactó a Lilia.

Al principio, la barrera del idioma parecía infranqueable. “Comenzamos a hablar utilizando un traductor, porque él no hablaba nada de español”, recuerda ella. Tras un año y medio de conocerse, llegó la propuesta del primer café, el inicio de un noviazgo que hoy celebra cinco años de casados.

Por su parte, Serdar destaca que lo que más le cautivó de Paraguay fue la tranquilidad de su gente y la riqueza de su gastronomía.

Sabor turco en Asunción

Desde hace dos años, la pareja decidió emprender juntos con El Sultán Turco, un espacio que invita a los asuncenos a explorar los sabores de Oriente Medio.

El local se ha convertido en una parada obligatoria para quienes buscan autenticidad, destacándose especialmente por el baklava, el tradicional dulce turco elaborado con masa filo y frutos secos.

Hoy, mientras el balón ruede en la cancha, en la calle Cerro Corá la lealtad estará dividida, pero el amor, y el buen café, serán los grandes ganadores del día.