Advierten con sanciones a diputado cartista acusado por presunta “tragada” de G. 853 millones

La recusación planteada el pasado 1 de junio por la defensa del diputado cartista Rubén Antonio Rousillón Blaires, en contra del juez de Sentencia José Eugenio Jacquet Rivarola, fue rechazada por el Tribunal de Apelación Multifuero de Presidente Hayes, integrado por los camaristas Gizela María Palumbo, María Elena Meza y Gregorio Ignacio León.

Específicamente, a través del Auto Interlocutorio N° 109 de fecha 15 de junio de 2026, el tribunal de alzada rechazó la recusación promovida en contra del magistrado, por los abogados José Valenzuela y Celso Castillo, defensores del diputado Rubén Antonio Rousillón Blaires, acusado por un presunto desvío de G. 853 millones de la Gobernación de Presidente Hayes cuando ocupó el cargo de gobernador.

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Los camaristas concluyeron que la recusación es improcedente, ya que dejar sin efecto una resolución firme, que ya fijó la competencia del juez José Eugenio Jacquet Rivarola en la presente causa, cuando ya se dejó sentado que el motivo por el cual el mismo se inhibió, y ahora la defensa lo recusa; no constituye un fundamento valedero para excusarse de entender en esta causa.

En consecuencia resolvieron advertir, por única vez, tanto al acusado Rubén Antonio Rousillón Blaires, como a los abogados José Valenzuela y Celso Castillo, que persistir con planteamientos formulados a efectos manifiestamente dilatorios podrá dar lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 114 del Código Procesal Penal y en la Acordada N° 1814/2025 de la Corte Suprema de Justicia, además de remitir los antecedentes al Consejo de Superintendencia del máximo tribunal.

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Vía libre para preliminar de diputado cartista

El juez José Eugenio Jacquet Rivarola se había inhibido de la presente causa, en atención a que la fiscala Belinda Bobadilla agregó al expediente judicial, la sentencia por la cual el ex gobernador Óscar “Ñoño” Núñez fue condenado a 11 años de cárcel por el desvío de G. 42.500 millones de la gobernación. Una de las integrantes del Tribunal de Sentencia que dictó dicha condena es la magistrada Elsa García, esposa del juez, razón por la cual el mismo consideró conveniente apartarse del proceso.

Sin embargo, la inhibición de Jacquet fue impugnada por su colega Corina Sanabria y el expediente se remitió a la Cámara de Apelaciones, que resolvió confirmar a Jacquet en la causa que afronta el diputado colorado Rubén Rousillón.

Tras la decisión del Tribunal de Apelaciones, el parlamentario cartista recusó al juez José Jacquet con el argumento de que su esposa fue integrante del Tribunal de Sentencia que condenó a los involucrados en el perjuicio patrimonial al Estado, durante la gestión de Núñez.

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Ahora que el tribunal de alzada rechazó la pretensión de la defensa y confirmó la competencia de Jacquet en la causa, ahora el magistrado debe fijar fecha para la audiencia preliminar, a fin de resolver si el caso va a juicio oral como pide la fiscal anticorrupción Belinda Bobadilla.

Cámara anuló sobreseimiento de diputado cartista

En la primera preliminar, realizada en abril de 2024, el político fue beneficiado con el sobreseimiento definitivo. Sin embargo, por Auto Interlocutorio N° 223 del 26 de setiembre de 2025 el Tribunal de Apelaciones Multifueros de Presidente Hayes, con el voto en mayoría de los camaristas María Elena Meza y Carlos Alfredo Escobar, anuló el sobreseimiento dictado por el juez de Paz de Benjamín Aceval Roberto Carlos Ferreira.

Según la resolución del tribunal de alzada, en la preliminar el magistrado valoró varias pruebas presentadas por la defensa de Rousillón Blaires, concluyó que los cheques expedidos por la Gobernación de Presidente Hayes están justificados, y dictó el sobreseimiento definitivo del legislador colorado en la presente causa penal.

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El encausado recurrió a la Corte Suprema de Justicia en contra del fallo de segunda instancia, pero el 2 de febrero de este año la Sala Penal, integrada por los ministros Luis Benítez Riera, Alberto Martínez Simón y María Carolina Llanes, declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación interpuesto por la defensa; y confirmó la nueva audiencia preliminar para estudiar la acusación fiscal.

El 13 de febrero de 2025, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) enjuició a Ferreira, quien posteriormente presentó renuncia, la cual fue aceptada por la Corte Suprema de Justicia en la sesión plenaria del 26 de febrero del año pasado.

Cobro irregular de cheques, según acusación fiscal

La acusación presentada por el fiscal Luis Said y ratificada en la audiencia preliminar por la fiscal Belinda Bobadilla, señala que Rubén Rousillón intervino, entre los meses de febrero de 2010 y noviembre de 2011, en el proceso de efectivización de 42 cheques de las cuentas de la gobernación chaqueña, sin tener justificativos legales sobre eventuales prestaciones de servicios o provisión de bienes que el acusado haya realizado en favor de la institución.

La fiscalía resalta que si bien Rubén Rousillón no tenía ninguna asignación en carácter de funcionario de la institución departamental, en el periodo de 2008 a 2013, tenía un vínculo matrimonial con quien ejercía la función de secretaria de Administración y Finanzas; y, a través de esta conexión, se han dado las numerosas situaciones en la que él mismo ha extraído recursos económicos de la Gobernación de Presidente Hayes, sin haber prestado servicio o proveído bienes a esa institución.

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En la audiencia preliminar la fiscala anticorrupción Belinda Bobadilla resaltó que, con su aporte, Rousillón habría ayudado a los responsables de la gestión administrativa Óscar “Ñoño” Núñez y Nancy Núñez de Rousillón a causar daño al patrimonio de la citada institución en la suma de G. 853.540.786.

Dicho monto debía ser destinado para cubrir varias necesidades, considerando que se trata de un departamento con “carencias significativas”, puntualiza la acusación de la fiscalía que, tras anularse el sobreseimiento definitivo de Rousillón, deberá ser analizada nuevamente en una audiencia preliminar.