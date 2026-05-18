Con guerra de clanes y continuismo, Villa Hayes tiene cinco aspirantes a la intendencia

El cartismo llega dividido en Villa Hayes con dos candidatos. Por un lado el intendente saliente Dr. Luis Alberto López González busca el rekutú con la lista 2A.

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López cuenta el respaldo del presidente del Congreso Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) quien tiene a dicha capital departamental como su feudo y centro de negocios con prestanombres. Ademas, Bachi contrata en el Congreso a los parientes de López y este a su vez lo blanquea en escándalos como la Invasión VIP de Remansito; la construcción de muros que cortan el río y otros.

Por otro lado dentro del Cartismo, el Clan Roussillón y sus aliados del Clan Zárate, cuyo feudo es la gobernación, respaldan a la concejala saliente Karina Haidee Zarate Recalde con la lista 2K para la intendencia. Su principal operador es el gobernador local Rubén Roussillón.

Por su parte el movimiento Colorado Añetete, liderado por Mario Abdo Benítez y cuyo candidato presidencial del 2028 es Arnoldo Wiens, respalda a Martin Manuel Pineda Jara (Lista 6) para la jefatura municipal. Dice ser remansiteño y nuevo en la política difundiendo sus ideas desde redes sociales.

Otra aspirante colorada es la Dra. Ros Marie Soledad Martínez Dure, quien tiene el respaldo del movimiento Fuerza Republicana y la Lista 4. En sus redes sociales recibe el apoyo del senador Luis Pettentill, el exvicepresidente Hugo Velázquez y Carla Bacigalupo.

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Quien gane en las internas coloradas se enfrentará directamente al liberal Dr. Héctor Agüero, quien encabeza una alianza opositora.

El PLRA y la oposición en sí tienen un solo candidato a intendente: Héctor Omar Agüero Britez. Una vez que formalice su postulación pasará a encabezar la Alianza “Unidos por Villa Hayes” que agrupa a numerosas fuerzas políticas.

Agüero es médico, quien ganó notoriedad pública en 2016 cuando integró el grupo de médicos destituido de la XV región sanitaria por denunciar irregularidades administrativas y apuntaron al clan Núñez como represalia política.