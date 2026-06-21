Desfile cívico y militar por los 239 años de “La Joya del Norte”

La ciudad de Itacurubí del Rosario cumple hoy 239 años de fundación y, para celebrarlo, la Dirección de Cultura de la Municipalidad preparó una nutrida agenda de actividades. El tradicional desfile estudiantil y militar encabezó el programa festivo.

El acto central se llevó a cabo frente a la plaza Mariscal López, ubicada sobre la calle Independencia Nacional. Tuvo como protagonistas a los estudiantes de más de 35 sedes educativas, así como a militares de la Armada Nacional, con asiento en Puerto Rosario, del municipio de Villa del Rosario.

Además de las instituciones educativas, fueron partícipes del acontecimiento conmemorativo funcionarios de la Municipalidad, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la Asociación de Jinetes, comerciantes, productores agrícolas, cachaperos, entre otras organizaciones civiles.

Otras actividades

Al término del acto central, desarrollado entre la mañana de este domingo y parte de la tarde, se llevó a cabo un almuerzo, un encuentro deportivo de la Liga Residenta y, posteriormente, una jineteada en un predio particular.

Fundación de Itacurubí

La fundación de Itacurubí del Rosario fue el 21 de junio de 1787, ocho días después de la creación de Villa del Rosario del Kuarepotí, otra de las ciudades del departamento de San Pedro, situada sobre el río Paraguay. Fue por orden del gobernador de la Provincia del Paraguay, Pedro Melo de Portugal, y del comandante Roque de Acosta.

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Agricultura y ganadería

El sostén económico del distrito depende principalmente de la agricultura y la ganadería, aunque también existe una interesante actividad comercial que genera ingresos en la comunidad. Su población aproximada actualmente es de 18.000 habitantes.

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La localidad se encuentra situada a 200 kilómetros de Asunción y a un poco más de 100 kilómetros de la capital departamental, San Pedro de Ycuamandyyú, por la ruta PY22, que conecta con la ruta PY11. Por su parte, su extensión territorial es de 997 km².

El intendente municipal de esta localidad es Raúl Soria (ANR).

Para el próximo sábado 27 de junio se prevé la realización de la segunda noche del Festival Nacional del Cachapé, en las instalaciones del palacete municipal.