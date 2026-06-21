Día del Padre: hijas de secuestrado se expresan en esta fecha especial

Mediante las redes sociales se difundió el emotivo mensaje de Beatriz, Silvana y Lorena Denis Bareiro. Este domingo se recuerda el Día del Padre en Paraguay, y esta fecha especial fue propicia para que la familia del cautivo expresara sus sentimientos.

“Papá: no sabemos dónde estás hoy, pero sabemos que estás. En estos años nos enseñaste que el amor no necesita presencia para existir. En este Día del Padre queremos que sepas que seguimos acá, firmes, tratando de ser las mujeres que vos nos enseñaste a ser”, dice en una parte del escrito.

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Las hijas agregan: “Porque el amor no desaparece con el tiempo. Porque tu lugar sigue intacto en nuestra familia. Y porque la esperanza sigue viva. Te extrañamos. Te amamos para siempre. Tus hijas: Beatriz, Silvana y Lorena”, finaliza el mensaje.

El secuestro

El 9 de septiembre de 2020, Óscar Denis Sánchez estaba trabajando en el retiro denominado Fondo de su estancia Tranquerita, ubicada en el distrito de Bella Vista Norte, departamento de Amambay. Relatan los testigos que, en un momento dado, el exvicepresidente de la República recibió una llamada en su celular en la que un hombre, que estaba haciendo algunos trabajos en la hacienda, le comunicó que había chocado con su moto contra una vaca y que había quedado con golpes en la pierna.

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El político liberal subió a su camioneta y le pidió a uno de sus colaboradores que lo acompañara; este fue el nativo Adelio Mendoza. Cuando ambos transitaban por un camino interno de Tranquerita, fueron interceptados por miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), quienes los obligaron a internarse en el monte.

Dos días después del plagio, el 11 de septiembre de 2020, el EPP dejó dentro de la propia estancia las exigencias que solicitaban para liberar a Denis. En el escrito habían indicado que Adelio Mendoza sería liberado.

Cinco días después, Mendoza retornó a la libertad. Cuando llegó a la estancia, preguntó si su patrón había corrido la misma suerte. El indígena mencionó que hasta la tarde de su liberación, el 14 de septiembre de 2020, estuvo en compañía de Óscar Denis Sánchez, de cuyo paradero desde entonces nada se sabe.

Exigencias

Los secuestradores revelaron en el escrito que tenían varias exigencias para liberar a Denis Sánchez. Mencionaban la distribución de víveres, medicamentos, golosinas y hasta botas de goma o lluvia, como también se las conoce. Se debían hacer llegar a distintas comunidades rurales e indígenas ubicadas en los departamentos de Concepción, San Pedro, Amambay y Canindeyú, todo por un valor de 2 millones de dólares.

La familia del cautivo cumplió con esa exigencia. Sin embargo, los secuestradores también presentaron el pedido de liberar a Carmen Villalba y Alcides Oviedo Brítez, quienes cumplen condenas por varios hechos.

En el escrito, además, indicaban que, si no se cumplía con la liberación de sus líderes, Óscar Denis Sánchez sería fusilado. La liberación de Carmen y Alcides no se dio, y el EPP nunca más mantuvo comunicación con la familia.

En los últimos campamentos ubicados por las fuerzas de seguridad tampoco han encontrado evidencias del lugar donde estaría el exvicepresidente de la República.