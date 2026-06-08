Regreso de Almir de Brum despierta esperanzas en familia de Óscar Denis

El pasado viernes recuperó su libertad el productor sojero Almir de Brum, secuestrado el 21 de febrero de este año por el grupo armado EPP.

Aunque aún no ha sido esclarecido si Almir de Brum fue liberado o escapó de sus captores, su regreso despertó esperanzas de que se revele nueva información sobre la ubicación de otras personas secuestradas hace años por el EPP que nunca fueron liberadas o localizadas.

Una de esas personas con ubicación aún desconocida es el exvicepresidente de la República Óscar Denis, secuestrado por el EPP de una estancia de su propiedad en el departamento de Concepción en septiembre de 2020.

En contacto con la familia de Almir

Beatriz Denis, hija del expolítico liberal, comentó hoy a ABC Cardinal que ya se puso en contacto con la Fuerza de Tarea Conjunta abocada al combate contra el EPP y la búsqueda de los secuestrados para saber si De Brum pudo brindar información relevante sobre su padre, pero indicó que hasta ahora no ha obtenido esa información.

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Dijo también que está en contacto con una hermana de De Brum.

“Le pedí que, cuando vea que el hermano pueda contar algo, que toque el tema de papá”, dijo. “Que iríamos cuando me avise y Almir esté en condiciones de recibirnos”.

Estado en deuda con familias de secuestrados

Denis dijo que, independiente de la información que pueda brindar De Brum, el Estado sigue en deuda con su familia y la de los demás secuestrados que siguen desaparecidos.

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Además de Óscar Denis, siguen con ubicación desconocida el suboficial de la Policía Nacional Edelio Morínigo, secuestrado en 2014; y el ganadero Félix Urbieta, privado de su libertad en 2016.