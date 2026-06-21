Día del Padre: por qué la salud integral es el mejor regalo para los hombres

Cada tercer domingo de junio se celebra en Paraguay el Día del Padre, una fecha dedicada a honrar el rol fundamental de los papás biológicos, adoptivos y de aquellas figuras paternas como abuelos, tíos, hermanos o padrinos que, con amor y acompañamiento, guían el crecimiento de los niños.

Sin embargo, más allá de la celebración, el Ministerio de Salud Pública aprovecha esta jornada para enfatizar la importancia de cuidar la salud integral del hombre. Es vital que la figura paterna priorice la realización de chequeos médicos regulares para la detección temprana de diversas patologías.

Los hombres enfrentan riesgos de salud específicos que requieren atención profesional. Entre las afecciones más comunes se encuentran:

Enfermedades crónicas no transmisibles: destacan las dolencias cardiovasculares, la diabetes, el cáncer y las lesiones derivadas de accidentes.

Enfermedades infecciosas: son recurrentes las infecciones de transmisión sexual, tales como el VIH y la sífilis.

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Ante este panorama, la institución insta a los hombres a acudir a la Unidad de Salud de la Familia (USF) más cercana para iniciar consultas preventivas, fundamentales para aplicar tratamientos oportunos.

Uno de los puntos críticos mencionados por las autoridades es el cáncer de próstata. Esta enfermedad afecta principalmente a varones mayores de 50 años, quienes deben realizar consultas periódicas con la especialidad de urología.

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No obstante, en casos en que existen antecedentes familiares directos, los controles preventivos deben comenzar a partir de los 40 años.

Signos de alarma

El Ministerio de Salud recomienda estar atentos a síntomas que podrían indicar un problema prostático:

Dificultad para orinar, flujo urinario lento o debilitado.

Necesidad de orinar con mayor frecuencia, especialmente durante la noche.

Presencia de sangre en la orina o en el semen.

Dificultades para lograr una erección.

Dolor persistente en caderas, espalda, tórax u otras áreas.

Debilidad o adormecimiento en las piernas.

Pérdida de control de la vejiga o los intestinos.

En este Día del Padre, el compromiso con el bienestar propio es la mejor manera de asegurar más tiempo de calidad junto a los seres queridos.