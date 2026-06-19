Paternidad en Paraguay: un millón de padres conviven con sus hijos y el 88% tiene una ocupación laboral

Cada tercer domingo de junio, Paraguay conmemora el Día del Padre y en ese marco, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó hoy indicadores sobre los padres que conviven con sus hijos e hijas en el país, a partir de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2025.

El reporte del INE en esta oportunidad no abarca a todos los padres, sino específicamente a quienes residen en el mismo hogar que sus hijos. Aun así, el dato ofrece datos relevantes del entorno familiar y de las condiciones demográficas, educativas y laborales asociadas a la paternidad en convivencia.

De acuerdo con la EPHC 2025, en Paraguay hay aproximadamente 1.009.064 padres que actualmente conviven con sus hijos. En cuanto a la distribución territorial, el reporte detalla que en las ciudades o zona urbana residen el 71%, mientras el 29% vive en áreas rurales.

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En lo que respecta al aspecto educativo, se resalta que los padres tienen, en promedio, solo 10 años de estudio, lo que restringe muchas veces su inserción laboral a actividades que requieren mayor formación.

Cerca de 890 mil padres ocupados

En el plano laboral, el informe del INE señala que alrededor de 890 mil padres están ocupados en alguna actividad económica.

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En cuanto a la estructura ocupacional se concentra principalmente en actividades vinculadas a la operación, la producción y los servicios, más que a categorías de alta calificación, y refuerza la lectura de que la paternidad en convivencia se sostiene, en gran medida, sobre sectores de trabajo intensivo.

Según la EPHC 2025, la actividad ocupación de los padres se distribuye de la siguiente manera:

24,2% se desempeña como oficiales, operarios o artesanos .

15,0% realiza trabajos no calificados .

14,8% trabaja en servicios y ventas de comercios y mercados .

11,6% corresponde a agricultores y trabajadores agropecuarios y pesqueros .

11,6% son operadores de instalaciones, máquinas y montadores.

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Estado civil y distribución por edad

La composición por estado civil muestra dos grandes bloques. Casi la mitad de los padres detalla su estado civil casado (49,8%), y un 41,6%, mencionó que vive en unión libre, según el relevamiento.

El resto se distribuye en proporciones menores: 3,6% separado o divorciado, 3,3% viudo y 1,7% soltero. En conjunto, estas cifras sugieren que la convivencia con hijos se da mayormente en marcos conyugales formales o de hecho, aunque con una presencia no marginal de trayectorias familiares marcadas por separación o viudez.

En cuanto a la distribución por edad, se destaca que el 51,2% de los padres tiene entre 30 y 49 años, el tramo mayoritario.

El resto se reparte así: 25,6% entre 50 y 64 años; 12,8% con 65 años o más; y 10,4% menor de 30 años. La presencia de padres mayores de 65 conviviendo con hijos aporta un matiz generacional relevante para entender dinámicas de cuidado, dependencia y arreglos domésticos, aunque el informe no detalla las razones específicas detrás de esa convivencia.

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