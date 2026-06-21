Pedro Juan Caballero: el sacrificio de un padre para criar a sus hijos

En el Día del Padre, te contamos una parte de la historia de sacrificio, entrega y amor por la familia de Don Guido Rodolfo Gómez Almada, de 65 años; un padre que supo criar a sus hijos pese a cualquier situación de adversidad.

Para Don Guido, la misión de un papá consiste en la crianza de los hijos con educación e inculcándoles valores como el respeto, el amor por la familia y la disciplina. Él se siente orgulloso de haber logrado cumplir dicha misión.

“Hoy mis hijos son todos profesionales; saqué adelante a todos con mucho esfuerzo, hoy en día todos tienen vuelo propio y esa es mi mayor satisfacción como papá”, expresó emocionado.

Él es un vendedor ambulante. “Empecé como canillita, luego trabajé como empleado en una empresa, pero volví a la calle; cuando volví a la vida de vendedor, también pude estar más tiempo cerca de mis hijos y poder abrazarlos más”, relató.

Don Guido perdió a uno de sus 5 hijos que falleció hace 14 años, pero supo levantarse en la adversidad, lo logró en gran medida, gracias a sus otros hijos, según sus propias expresiones; “ellos fueron mi motor siempre”, dijo al recordar aquel duro momento.

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Finalmente, Guido Rodolfo Gómez Almada dejó como consejo a los papás de esta generación que sean buenos padres, que eduquen a sus hijos sin violencia y les inculquen disciplina y respeto para crecer en todos los sentidos.