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21 de junio de 2026 a la - 05:45

Pedro Juan Caballero: el sacrificio de un padre para criar a sus hijos

Don Guido trabaja como vendedor ambulante en Pedro Juan Caballero.
Don Guido trabaja como vendedor ambulante en Pedro Juan Caballero.Eder Rivas

Don Guido tiene 65 años, es un padre de familia que trabaja como vendedor ambulante en Pedro Juan Caballero, ocupación que le permitió criar y educar a sus 5 hijos.

Por Eder Rivas

En el Día del Padre, te contamos una parte de la historia de sacrificio, entrega y amor por la familia de Don Guido Rodolfo Gómez Almada, de 65 años; un padre que supo criar a sus hijos pese a cualquier situación de adversidad.

Para Don Guido, la misión de un papá consiste en la crianza de los hijos con educación e inculcándoles valores como el respeto, el amor por la familia y la disciplina. Él se siente orgulloso de haber logrado cumplir dicha misión.

“Hoy mis hijos son todos profesionales; saqué adelante a todos con mucho esfuerzo, hoy en día todos tienen vuelo propio y esa es mi mayor satisfacción como papá”, expresó emocionado.

Don Guido Rodolfo Gómez Almada, de 65 años, padre de familia y vendedor ambulante en Pedro Juan Caballero.
Don Guido Rodolfo Gómez Almada, de 65 años, padre de familia y vendedor ambulante en Pedro Juan Caballero.

Él es un vendedor ambulante. “Empecé como canillita, luego trabajé como empleado en una empresa, pero volví a la calle; cuando volví a la vida de vendedor, también pude estar más tiempo cerca de mis hijos y poder abrazarlos más”, relató.

Don Guido perdió a uno de sus 5 hijos que falleció hace 14 años, pero supo levantarse en la adversidad, lo logró en gran medida, gracias a sus otros hijos, según sus propias expresiones; “ellos fueron mi motor siempre”, dijo al recordar aquel duro momento.

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Finalmente, Guido Rodolfo Gómez Almada dejó como consejo a los papás de esta generación que sean buenos padres, que eduquen a sus hijos sin violencia y les inculquen disciplina y respeto para crecer en todos los sentidos.