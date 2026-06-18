Día del Padre: entre los clásicos y las nuevas tendencias, qué regalar este año

El Día del Padre se celebra este domingo en Paraguay y el mercado ya ofrece una variedad de obsequios. Si bien las opciones son diversas, los comercios coinciden en que las categorías tradicionales siguen liderando las preferencias de los consumidores.

En ese sentido, el presidente de la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay (CCCPy), Andrés Kemper, señaló a ABC que entre los rubros más elegidos se encuentran la moda, el calzado, la perfumería, la marroquinería -como billeteras y cinturones-, la relojería y la tecnología, que continúan siendo las opciones más buscadas para regalar en esta fecha.

No obstante, destacó que este año el Mundial “reordena las prioridades”. “La camiseta de la selección se convirtió en uno de los regalos estrella para papá, junto con la indumentaria deportiva en general. Y un fenómeno que se nota muy claro es la demanda de televisores, sobre todo los de mayor tamaño”, afirmó.

Por su parte, Eugenio Caje, vocero de la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar), indicó que las prendas de invierno figuran entre los productos más demandados. “Las familias están apostando a que papá renueve su guardarropa. Por eso, la ropa de abrigo y el calzado se destacan este año, impulsados por las bajas temperaturas”, expresó.

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Más allá de los regalos tradicionales, si estás buscando un regalo ideal para homenajear a papá, te presentamos una oferta amplia que abarca desde prendas de vestir, dispositivos tecnológicos y artículos personalizados.

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Regalos personalizados

En las redes sociales se ofrecen vinos personalizados, cuyas etiquetas incluyen fotografías, nombres o mensajes dedicados al homenajeado.

Asimismo, figuran los álbumes fotográficos que permiten reunir recuerdos familiares en una presentación especial y original. Los llaveros también aparecen entre las opciones más populares, ya que se convierten en una alternativa económica y sentimental que puede incorporar nombres, fechas especiales o imágenes.

Moda y accesorios

Las camisetas de clubes y de la selección paraguaya figuran entre los productos más buscados este año. Algunos comercios ofrecen cajas temáticas que incluyen llaveros y otros accesorios.

Asimismo, los buzos, joggers, remeras y zapatos se mantienen entre los regalos más tradicionales.

Dentro de esta categoría también se suman los relojes clásicos, así como cintos cuero, billeteras, camisas de vestir y corbatas, que se mantienen entre los accesorios más elegidos para obsequiar a papá

Experiencias para regalar

Para quienes desean obsequiar a sus padres una experiencia de bienestar, los gift cards para spa o barbería pueden incluir cortes de cabello, arreglo de barba, tratamientos faciales, masajes o sesiones de relajación.

A su vez, el service del automóvil se presenta como una alternativa para quienes utilizan su vehículo a diario.

Cuidado personal

Los perfumes siguen entre los regalos preferidos para la fecha, con opciones para distintos gustos y presupuestos. También destacan los kits de afeitado y las cortadoras de cabello, alternativas funcionales para el cuidado personal.

Tecnología

En materia de innovación, los smartwatch se posicionan como una opción atractiva, ya que permiten monitorear la actividad física, recibir notificaciones y acceder a diversas funciones. También destacan los auriculares y otros dispositivos tecnológicos, como los parlantes.

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Asimismo, los televisores registran una mayor demanda este año, especialmente los de gran tamaño, impulsados por la fiebre del Mundial.

Para los amantes del hogar y el asado

En los encuentros de amigos y familiares, el asado suele ocupar un lugar central. Por ello, los sets que incluyen cuchillos, tenedores, tablas, pinzas y otros utensilios resultan una alternativa interesante para los aficionados a la parrilla.

Por otra parte, las hidrolavadoras son una opción práctica para la limpieza de patios, jardines, vehículos y otros espacios del hogar. A esto se suman las choperas, los termos para mate o tereré

Gastronomía para compartir

Al tratarse de una fecha especial, los emprendedores despliegan su creatividad con diversas propuestas. Entre ellas aparecen las canastas de picadas, que combinan quesos, embutidos, snacks, chocolates, cervezas o vinos en presentaciones listas para regalar y compartir durante la celebración.

El whisky y otras bebidas que también representan una alternativa, con opciones que incluyen estuches y presentaciones de regalo.

El Día del Padre vuelve a poner en movimiento al comercio local, con distintas opciones de consumo, combinando propuestas tradicionales con nuevas tendencias.