Bajas temperaturas: sepa cómo ayudar a personas en situación de calle en Concepción

El pronóstico para Concepción indica que hoy, y al menos hasta el viernes próximo, se tendrán mínimas de entre 6 y 7 grados, en tanto que las máximas llegarán a los 20 grados.

Ante estas condiciones climáticas, en las que prevalecerán las temperaturas bajas, se han unido varias instituciones para destinar un sector de sus edificios como albergue para personas en situación de calle, principalmente durante las noches.

Esta actividad tiene como lema: “La solidaridad nos abriga. Nadie está solo”.

Las instituciones involucradas son el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Concepción, la Gobernación de Concepción, el Club de Leones, la Cuarta División de Infantería, la Policía Nacional, la Primera Región Sanitaria y la Municipalidad de Concepción.

Lea más: Alerta por bajas temperaturas: qué día de la semana hará más frío y dónde

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En caso de observar o tener conocimiento de personas en situación de calle ante las bajas temperaturas, se solicita llamar al sistema 911, a los bomberos voluntarios (0973 132000) o informar a la comisaría más cercana.

La habilitación de estos espacios se realiza en el marco de un trabajo interinstitucional orientado a brindar protección, asistencia y resguardo a este sector vulnerable ante la ola de frío.