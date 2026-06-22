Plantan un banano en medio de una calle destruida en señal de protesta en San Pedro de Ycuamandyyú

La imagen del banano plantado en medio de una calle de la zona urbana de la ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú refleja el nivel de indignación ciudadana ante el abandono de las calles y caminos vecinales, que se encuentran prácticamente intransitables tras las últimas precipitaciones. La protesta se registró a escasa distancia de las facultades de Agronomía y Filosofía.

Los pobladores afirmaron estar cansados de la falta de respuestas y de una ciudad que parece avanzar sin rumbo definido. Calles destrozadas, plazas deterioradas, basura acumulada y espacios públicos abandonados forman parte del panorama cotidiano que observan los habitantes de la capital departamental.

A los problemas urbanos se suman terrenos baldíos convertidos en vertederos de basura improvisados, veredas ocupadas por vendedores ambulantes y constantes cuestionamientos al sistema de recolección de residuos. Los reclamos ciudadanos se multiplican ante la falta de soluciones concretas.

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La Terminal de Ómnibus tampoco escapa a las críticas debido a su estado de abandono y escaso mantenimiento. Usuarios y vecinos señalan que la principal puerta de entrada a la ciudad requiere una urgente intervención.

Otro de los puntos críticos es la Casa de la Cultura, uno de los símbolos históricos más importantes de la capital sampedrana. El edificio presenta un avanzado deterioro estructural y fue clausurado por representar un riesgo para quienes lo visitan.

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La crisis actual tiene antecedentes en la administración del exintendente Gustavo Rodríguez (ANR-HC), cuya gestión terminó marcada por una intervención municipal luego de serios cuestionamientos. La auditoría detectó un presunto daño patrimonial cercano a los G. 18.000 millones, lo que derivó en investigaciones judiciales y un proceso penal que continúa en curso.

Rodríguez renunció poco antes de que la Cámara de Diputados resolviera su destitución y actualmente enfrenta un juicio oral y público junto a exfuncionarios municipales que acompañaron su gestión.

Tras su salida, Carlos Quiñónez (ANR) asumió la Intendencia luego de unas elecciones extraordinarias con la promesa de recuperar la administración municipal y encaminar el desarrollo de la ciudad. Sin embargo, los reclamos ciudadanos persisten y los problemas estructurales continúan sin solución.

La falta de recursos, las deudas acumuladas y las disputas dentro de la Junta Municipal contribuyen a un escenario de incertidumbre institucional. Mientras tanto, la ciudadanía exige respuestas concretas a necesidades básicas que afectan directamente su calidad de vida.

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Octubre abrirá nueva oportunidad

Las elecciones municipales de octubre representarán una nueva oportunidad para que la ciudadanía elija a las autoridades que deberán conducir el destino de la capital departamental. El próximo gobierno heredará una ciudad con múltiples necesidades, infraestructura deteriorada y servicios deficientes.

La recuperación de San Pedro de Ycuamandyyú requerirá mucho más que promesas de campaña. Los futuros administradores deberán enfrentar problemas acumulados durante años y demostrar capacidad de gestión para revertir la crisis.

El gran desafío será recuperar la confianza ciudadana y encaminar a la capital departamental hacia una administración más eficiente, transparente y capaz de responder a las necesidades de la población.