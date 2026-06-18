Solicitan flexibilizar el horario de ingreso escolar en días de frío: sepa qué decidieron en Misiones

Algunos padres de familia de estudiantes de la capital de Misiones pidieron flexibilidad en el ingreso a las escuelas durante los días de intenso frío, ya que a las 7:00, aún es muy oscuro y se siente mayor frío.

Señalaron que para llegar a la hora establecida, sus hijos deben salir de casa alrededor de las 6:30 o más temprano, según la distancia entre su hogar y el centro educativo.

Al respecto, la directora departamental de Educación de Misiones, Feliza López, indicó que la norma es que en jornadas de mucho frío no se tome en cuenta el horario de ingreso, con el fin de proteger la salud de los estudiantes de todos los niveles.

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“Desde la Dirección recomendamos que, cuando las temperaturas sean muy bajas, se flexibilice el horario de entrada a todos los establecimientos, especialmente en el turno mañana. En lugar de ingresar puntualmente a las 07:00, sugerimos que el horario sea entre las 07:30”, explicó López.

Agregó que también dio indicaciones a los directores para evitar que los niños permanezcan al aire libre en días de bajas temperaturas. Por ello, recomendó suspender actividades como la formación de alumnos y la entonación del Himno Nacional en los patios.

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Estas actividades pueden realizarse dentro de las aulas, con la presencia de los docentes, para resguardar la integridad de los estudiantes, sobre todo en aquellas escuelas que no cuentan con patio de honor techado.

“Otro punto importante es la flexibilidad con el uniforme. No es obligatorio exigirlo en estas condiciones; lo prioritario es que los jóvenes asistan bien abrigados”, añadió.

Finalmente, la directora indicó que ante casos de afecciones respiratorias, las autoridades escolares deben actuar con comprensión. Asimismo, pidió a los padres comunicar el estado de salud de sus hijos y, si es necesario, mantenerlos en reposo en casa para evitar contagios y proteger a toda la comunidad educativa.