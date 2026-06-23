Liberación: festejos patronales y fundacionales con varios eventos

Como parte del programa de festejos patronales y fundacionales de la ciudad de Liberación, en la mañana de este martes se llevó a cabo el tradicional desfile estudiantil organizado por la Municipalidad y la Supervisión de Educación de la zona.

El desfile estudiantil se inició a las 10:00 y se desarrolló en un sector de la ruta departamental Liberación-Choré. Participaron 30 instituciones educativas provenientes del centro urbano de la ciudad y de las comunidades rurales, además de varias universidades públicas y privadas que funcionan dentro del municipio.

También formaron parte de esta actividad las escuelas de danza, representantes de productores agrícolas, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Liberación, entre otros.

La marcha de cada delegación se realizó con el acompañamiento de la Banda de Músicos de la 3ª División de Caballería, con asiento en Curuguaty.

Fiesta de San Juan, esta noche

La Comisión de Apoyo a la Parroquial de San Juan Bautista y la Comisión Pro Festejos Patronales se encargó de la organización de otras actividades, como la fiesta de San Juan, que se llevará a cabo en la noche de este martes.

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El evento cultural y religioso contempla la presentación de los diversos juegos típicos, acompañados de una gran variedad de comidas típicas en la plazoleta de la iglesia.

Independencia distrital

El reconocimiento como distrito de la ciudad de Liberación se concretó el 24 de junio de 2011, durante el mandato de Fernando Lugo como presidente de la República. Su administración financiera y territorial dependía hasta ese momento de la comuna de Choré.

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Mensaje del ejecutivo municipal

Durante el acto conmemorativo de la distritación, el intendente Milciades Olmedo (Alianza) expresó su deseo de que los libereños trabajen, como siempre, unidos y con armonía para seguir por el sendero del progreso, con el propósito de convertirse en uno de los distritos más pujantes del departamento de San Pedro.

Economía

La economía de Liberación se sustenta principalmente en la producción agroganadera y el comercio. Los cultivos más comercializados son el maíz, la soja, la mandioca, la batata, el tabaco, la chía, el poroto, las verduras y la sandía, entre otros.

Ubicación

La ciudad está asentada sobre la ruta PY08, a 200 km de Asunción y a 124 km de la capital departamental, San Pedro de Ycuamandyyú. Cuenta con una población aproximada de 36.000 habitantes y su territorio abarca 59.000 hectáreas.

Actividades centrales

Para mañana miércoles, desde las 08:00, se prevé la realización de la misa central en la iglesia parroquial en honor a San Juan Bautista, seguida de la procesión de la sagrada imagen del santo protector de la ciudad. Al mediodía se compartirá el tradicional Karu Guasu en la explanada de la iglesia, según el programa establecido.