Santa Rosa del Aguaray: Fiscalía investiga presunta negligencia médica tras la muerte de una niña de 11 años

La menor, oriunda del distrito de San Vicente Pancholo, departamento de San Pedro, fue llevada por sus padres al Hospital General de Santa Rosa del Aguaray el pasado 14 de junio debido a fuertes y persistentes dolores de cabeza. Según la denuncia presentada por la familia, en la primera consulta médica se le diagnosticó sinusitis con una infección asociada y se recomendó tratamiento ambulatorio.

Pese a las indicaciones médicas, el estado de salud de la niña no presentó mejorías y los síntomas continuaron agravándose. Ante esta situación, sus familiares regresaron al hospital al día siguiente, donde se le practicó una tomografía.

Sin embargo, nuevamente habrían recibido el diagnóstico de una infección relacionada con sinusitis.

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Con el paso de los días, la paciente siguió empeorando sin recibir un diagnóstico que permitiera identificar la gravedad real de su cuadro clínico. De acuerdo con el relato de los familiares, el último domingo la menor amaneció en estado crítico y fue trasladada de urgencia al Hospital General de Santa Rosa del Aguaray.

Ante la gravedad de la situación, la niña fue derivada posteriormente al Hospital Nacional de Itauguá para una atención especializada. No obstante, según los familiares, llegó sin signos vitales al centro asistencial.

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Posteriormente, la familia recibió la información de que la paciente padecía meningitis, una enfermedad que afecta las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal y que requiere diagnóstico y tratamiento oportunos para evitar complicaciones fatales.

Los padres de la menor, Mary Prieto Dosantos y Atilano Arévalos, exigen investigación para determinar si existieron errores de diagnóstico o eventuales omisiones en la atención médica recibida. También solicitan que las autoridades sanitarias esclarezcan las circunstancias que rodearon el caso y determinen posibles responsabilidades.

La denuncia formal ya fue presentada ante el Ministerio Público, que inició las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

El agente fiscal Juan Daniel Benítez informó que la investigación buscará establecer si existieron responsabilidades penales o administrativas en la atención brindada a la menor.

El representante del Ministerio Público señaló además que no es la primera vez que la Fiscalía recibe denuncias relacionadas con supuestas negligencias médicas en centros asistenciales de la zona. Por ello, aseguró que se realizarán todas las diligencias necesarias para determinar si hubo fallas humanas que hayan contribuido al fallecimiento de la paciente.

En paralelo, el Ministerio de Salud Pública ordenó una auditoría en el Hospital General de Santa Rosa del Aguaray para revisar la actuación médica y los procedimientos aplicados durante la atención de la niña.

Por otra parte, el director del Hospital General de Santa Rosa del Aguaray, Roberto González, no respondió a las llamadas realizadas para conocer la versión institucional sobre el caso.

La muerte de la niña ha generado profunda consternación entre familiares, vecinos y sectores de la sociedad civil, que reclaman transparencia, justicia y una mejora sustancial en la calidad de la atención sanitaria pública.