Video: vecinos del barrio Republicano, “con el Jesús en la boca” ante desmoronamientos

Ante cada lluvia, los vecinos del barrio Republicano de la capital están “con el Jesús en la boca” por los desmoronamientos de tierra que se registran por el arroyo Ferreira.

Al respeto, Marcial Portillo, poblador de la zona, aseguró que pese a visitas y promesas de las autoridades, tanto municipales como del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la situación cada vez es peor.

“Es penoso que nuestras autoridades vengan, visiten y digan qué van a hacer, pero son proyectos que quedaron en nada. Es lamentable que se le tenga que tener así a la gente. Vinieron (las autoridades); ni sus sombras aparecieron más por aquí”, agregó.

Inclusive detalló que anteriormente “con un paso” ya se podía ir al otro lado, pero ahora ante el incumplimiento de las promesas estatales, el agujero cada vez acumula más basura y escombros, incluyendo los restos de una muralla que mandó construir su sobrino.

Lea más: Crimen en barrio Republicano: realizan allanamientos en busca de implicados y evidencias