Ypacaraí y CIRD impulsarán oficina de empleo para jóvenes y sectores vulnerables

La firma del acuerdo se llevará a cabo a las 15:00 en la sede municipal y contará con la participación del intendente de Ypacaraí, Raúl Fernando Negrete, y del presidente ejecutivo de la Fundación CIRD, Agustín Carrizosa.

La iniciativa busca fortalecer las oportunidades de empleo y el desarrollo de capacidades en la comunidad local mediante acciones coordinadas entre ambas instituciones.

Uno de los principales ejes del convenio será la creación y fortalecimiento de una Oficina Municipal de Empleo, que funcionará como un espacio de articulación entre las personas que buscan trabajo y el sector productivo.

La propuesta apunta a facilitar el acceso al mercado laboral y a generar mayores oportunidades para quienes enfrentan dificultades para conseguir empleo.

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Orientación laboral

Carlos Vera, coordinador del área de Juventud del CIRD, explicó que la oficina brindará servicios de orientación laboral, registro de buscadores de empleo, perfilamiento de capacidades, capacitaciones en habilidades blandas, gestión de ofertas laborales y vinculación con empresas, comercios, industrias e instituciones del distrito.

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Además de las acciones relacionadas con el empleo, el convenio contempla la implementación de programas educativos y preventivos. Entre ellos se destaca “En Serio Paraguay”, una iniciativa orientada a prevenir el consumo de alcohol en adolescentes mediante actividades dirigidas a estudiantes, docentes y familias.

Desde la Fundación CIRD señalaron que la alianza permitirá ampliar oportunidades, fortalecer capacidades locales y promover el desarrollo social y comunitario en Ypacaraí. Asimismo, destacaron la importancia de generar espacios que conecten la formación, la capacitación y el empleo para mejorar la calidad de vida de los habitantes.

De acuerdo con datos del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022, Ypacaraí cuenta con 21.030 habitantes y una edad mediana de 31 años, reflejando una población mayoritariamente joven y en edad productiva. En ese contexto, los impulsores del convenio consideran fundamental fortalecer políticas públicas que favorezcan la inclusión laboral y el desarrollo integral de la comunidad.

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