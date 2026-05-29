Cuestionan obra vial que perjudica a comerciantes en Ypacaraí

Barbara Dávalos explicó que la empresa Rutas del Este, responsable de los trabajos viales en la zona, está ocasionando importantes perjuicios a comerciantes y pobladores que viven al costado de la ruta debido a la forma en que se desarrollan las obras.

De acuerdo con el relato de la denunciante, el proyecto contemplaba únicamente la construcción de una canaleta frente al local comercial perteneciente a su padre. Sin embargo, con el avance de la obra, los trabajos terminaron ocupando más espacio del previsto y reduciendo considerablemente el acceso al negocio.

“En el proyecto estaba que se haga solo una canaleta. Nosotros reclamamos porque prácticamente nos dejaban sin entrada y recién ahí se comprometieron a hacer un acceso, pero hasta ahora tampoco cumplen”, expresó.

La mujer sostuvo que la situación golpea directamente a la economía familiar, ya que muchos clientes tienen dificultades para ingresar al loca o directamente optan por retirarse al observar las complicaciones generadas por la obra.

Según señaló, pese a los reclamos realizados, hasta el momento no recibieron una solución concreta ni respuestas claras sobre cuándo se normalizará el acceso.

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Indignación

La situación genera indignación entre vecinos y comerciantes de la zona, quienes cuestionan que obras de gran envergadura avancen sin priorizar el impacto social y económico que provocan sobre familias trabajadoras. Varios pobladores consideran que nuevamente los ciudadanos terminan pagando las consecuencias de proyectos ejecutados sin suficiente planificación ni sensibilidad hacia quienes dependen diariamente de sus pequeños negocios para sobrevivir.

Los cuestionamientos también apuntan a la aparente falta de fiscalización y acompañamiento a los afectados. Mientras las máquinas continúan avanzando, familias enteras aseguran sentirse abandonadas y obligadas a soportar pérdidas económicas, polvo, dificultades de acceso y una constante incertidumbre.

“Pareciera que nadie piensa en la gente que vive y trabaja acá. Para ellos es solo una obra más, pero para nosotros significa perder clientes y quedarnos sin ingresos”, lamentó la denunciante.

La situación reabre además el debate sobre la responsabilidad que deben asumir las empresas encargadas de obras viales cuando los trabajos terminan afectando directamente propiedades privadas, accesos y fuentes laborales de los ciudadanos. Hasta el momento, los afectados continúan esperando una solución definitiva que les permita recuperar el acceso normal al negocio y volver a trabajar con tranquilidad.

Desde este medio intentamos obtener la versión de Rutas del Este respecto a la denuncia realizada por la pobladora; pero, no hubo respuesta al cierre de esta edición.

El espacio permanece abierto para cualquier aclaración o descargo por parte de la empresa.

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