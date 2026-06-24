Nacionales
24 de junio de 2026 a la - 09:23

Bañadenses denuncian venta irregular de tierras y exigen respuesta a Luis Bello

Grupo de manifestantes en Asunción sosteniendo pancartas con mensajes de protesta sobre desalojo y derechos sociales.
Pobladores del Bañado Cara Cara llegaron hasta la Municipalidad de Asunción para denunciar la presunta venta irregular del terreno que habitan.Lilian Acosta

Pobladores que habitan el Bañado Cara Cara llegaron este miércoles a la Municipalidad de Asunción para exigir un encuentro con el intendente Luis Bello a quien exigen explicaciones sobre la presunta venta irregular del territorio que dicen ocupar hace más de 20 años. Comentaron que semanas atrás fueron notificados de que las familias que conforman la comunidad -unas trescientas aproximadamente- deben desalojar la zona en los próximos dos meses.

Por ABC Color

Pese al intenso frío que se sintió en la mañana de este miércoles, un grupo de personas llegó hasta la Municipalidad de Asunción para manifestarse contra la presunta venta irregular de las tierras que ocupan. Se trata de familias asentadas en el Bañado Cara Cara, en inmediaciones del Puente Héroes del Chaco, que exigen al intendente Luis Bello una explicación sobre esta situación.

“Semanas atrás nos llegó una notificación de que el terreno donde estamos viviendo hace más de 25 años fue vendido a una persona, un tal Pablo Benítez. Nosotros no fuimos avisados, la Municipalidad hace una negociación a oscuras. Nos encontramos que las familias tenemos que salir en aproximadamente dos meses de la comunidad”, indicó uno de los manifestantes.

El territorio abarca casi cinco hectáreas y alberga a cerca de trescientas familias, según informaron los bañadenses que piden por un lado, que la persona a cuyo nombre figuran las tierras se acerque a la comunidad para informar correctamente a los afectados; y por el otro, reclaman al intendente y a los concejales capitalinos que la medida sea revisada.

“Venimos a exigir a la Intendencia y a la Junta Municipal que revea la venta que hicieron porque nosotros no vamos a salir de ahí ni vamos a negociar el futuro de nuestros hijos (…) están haciendo ordenanzas y negociando bajo la mesa porque nosotros nunca supimos que estaba en venta y que era titulado a nombre de una persona”, señalaron.

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Manifestantes vestidos de abrigo sostienen carteles enérgicos, expresando su determinación en una jornada de protesta pacífica.
Los pobladores del Bañado Cara Cara denuncian que la Municipalidad de Asunción negoció "bajo la mesa" la venta del territorio que ocupan hace más de 20 años.

Expresaron que están dispuestos a abonar impuestos si esa es la condición para seguir dentro del territorio, que según dicen, trabajaron para construir y en ese sentido, exigen que la comuna les otorgue una cuenta catastral a todas las familias.

“Tenemos derecho a vivir ahí, tenemos derecho a vivir en Asunción, no porque seamos pobres debemos migrar por todos lados porque los ricos hacen su negocio dentro de la Municipalidad de Asunción (…) los bañadenses son los que construyen el Bañado, no la gente de afuera que viene queriendo comprar”, dijeron.

Manifestantes exigen que Luis Bello salga a hablar con ellos

Los bañadenses apostados afuera de la comuna esperan que el intendente de Asunción abandone la comodidad de su oficina y salga junto a ellos a escuchar su reclamo y les brinde una respuesta. Afirman que los políticos deben acercarse a la gente no solo en época de proselitismo electoral.

“Nosotros esperamos que Luis Bello salga, nosotros no vamos a entrar, decidimos eso con los compañeros. Porque cuando ellos piden votos se van, pisan el barro, el agua, te alzan upa, no tienen frío” expresó tajante uno de los líderes.

Grupo de manifestantes con chaquetas y vaqueros, algunos levantan carteles en una protesta pacífica en un parque urbano.
Pese a las bajas temperaturas, los habitantes del Bañado Cara Cara llegaron con sus exigencias hasta la Municipalidad de Asunción, donde esperan hablar con el intendente Luis Bello.

Anticipó que en caso de no recibir un retorno positivo a su reivindicación, en los próximos días más pobladores se unirán a la protesta en la sede comunal. “Vamos a llenar la Municipalidad si es que el intendente no sale y no se compromete con documentos que va a rever su postura”, concluyó.

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