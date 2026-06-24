Bañadenses denuncian venta irregular de tierras y exigen respuesta a Luis Bello

Pese al intenso frío que se sintió en la mañana de este miércoles, un grupo de personas llegó hasta la Municipalidad de Asunción para manifestarse contra la presunta venta irregular de las tierras que ocupan. Se trata de familias asentadas en el Bañado Cara Cara, en inmediaciones del Puente Héroes del Chaco, que exigen al intendente Luis Bello una explicación sobre esta situación.

“Semanas atrás nos llegó una notificación de que el terreno donde estamos viviendo hace más de 25 años fue vendido a una persona, un tal Pablo Benítez. Nosotros no fuimos avisados, la Municipalidad hace una negociación a oscuras. Nos encontramos que las familias tenemos que salir en aproximadamente dos meses de la comunidad”, indicó uno de los manifestantes.

El territorio abarca casi cinco hectáreas y alberga a cerca de trescientas familias, según informaron los bañadenses que piden por un lado, que la persona a cuyo nombre figuran las tierras se acerque a la comunidad para informar correctamente a los afectados; y por el otro, reclaman al intendente y a los concejales capitalinos que la medida sea revisada.

“Venimos a exigir a la Intendencia y a la Junta Municipal que revea la venta que hicieron porque nosotros no vamos a salir de ahí ni vamos a negociar el futuro de nuestros hijos (…) están haciendo ordenanzas y negociando bajo la mesa porque nosotros nunca supimos que estaba en venta y que era titulado a nombre de una persona”, señalaron.

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Expresaron que están dispuestos a abonar impuestos si esa es la condición para seguir dentro del territorio, que según dicen, trabajaron para construir y en ese sentido, exigen que la comuna les otorgue una cuenta catastral a todas las familias.

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“Tenemos derecho a vivir ahí, tenemos derecho a vivir en Asunción, no porque seamos pobres debemos migrar por todos lados porque los ricos hacen su negocio dentro de la Municipalidad de Asunción (…) los bañadenses son los que construyen el Bañado, no la gente de afuera que viene queriendo comprar”, dijeron.

Manifestantes exigen que Luis Bello salga a hablar con ellos

Los bañadenses apostados afuera de la comuna esperan que el intendente de Asunción abandone la comodidad de su oficina y salga junto a ellos a escuchar su reclamo y les brinde una respuesta. Afirman que los políticos deben acercarse a la gente no solo en época de proselitismo electoral.

“Nosotros esperamos que Luis Bello salga, nosotros no vamos a entrar, decidimos eso con los compañeros. Porque cuando ellos piden votos se van, pisan el barro, el agua, te alzan upa, no tienen frío” expresó tajante uno de los líderes.

Anticipó que en caso de no recibir un retorno positivo a su reivindicación, en los próximos días más pobladores se unirán a la protesta en la sede comunal. “Vamos a llenar la Municipalidad si es que el intendente no sale y no se compromete con documentos que va a rever su postura”, concluyó.

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