Municipalidad de Asunción invita a su “Sanjuanazo”: ¿cuándo y dónde?

Este sábado 27 de junio se realizará el “Sanjuanazo 2026″ organizado por la Municipalidad de Asunción, en coordinación con sus direcciones de cultura y El Cabildo.

La cita será en la Plaza de Armas de la capital desde las 11:00 y se espera la participación de varias personas que podrán disfrutar de variadas actividades.

“La actividad reunirá a familias, vecinos y visitantes en una jornada destinada a rescatar y fortalecer las tradiciones populares paraguayas", detalla la comuna.

Para el efecto, prometen una “amplia programación” que va a incluir comidas típicas, juegos tradicionales, música, danza folclórica y expresiones culturales.

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¿Qué se va a encontrar?

Al respecto, el director de Acción Cultural y Comunitaria, Hugo González tiene como objetivo “mantener vivas” las costumbres que identifican al pueblo paraguayo.

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Entre las principales atracciones estarán los tradicionales juegos sanjuaninos como el toro candil, tata ári jehasa, carrera vosa, paila jeheréi y otras propuestas.

Otra de las promesas es la gastronomía que no puede faltar en un San Juan, por lo que los visitantes podrán disfrutar de: pajagua mascada, pastel mandi’o, mbejú, chicharõ trenzado, chicharõ hu’itĩ y también diversos postres tradicionales. También el promotor cultural, profesor Clemente Cáceres, realizará una exposición especial sobre dulces y recetas típicas, que forman parte del patrimonio gastronómico nacional.

La organización confirmó la participación de cerca de 60 feriantes, en su mayoría provenientes de Asunción, aunque también se sumarán expositores de ciudades vecinas como Lambaré, Luque, San Lorenzo y Areguá. Además, habrá una “pruebera” y la entrada será gratuita.

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