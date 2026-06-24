Realizan San Juan para sostener comedor popular en el Bañado Tacumbú

Afirmando que la bonanza económica de la que suele hablar el Gobierno no llega a las zonas periféricas, líderes del Comedor Kavichu’i realizan la quinta edición de la tradicional fiesta de San Juan, cuya recaudación será destinada a reconstruir la infraestructura del local.

María Denis, una de las responsables del comedor, explicó que este tipo de eventos son indispensables para la supervivencia del lugar, debido a que los insumos entregados por el Estado resultan insuficientes.

“Nosotras somos las que completamos lo que nos entrega el Ministerio de Desarrollo Social”, afirmó Denis, al tiempo de señalar que esta semana recibieron la segunda tanda de insumos en lo que va del año, tras cuatro meses de espera desde la última entrega en marzo.

Para esta edición del San Juan, el comedor realizó una inversión de G. 1.500.000, con la expectativa de duplicar el monto. La recaudación tiene un destino urgente: la infraestructura. Según relató la entrevistada, con las ganancias del año pasado lograron levantar una de las paredes de material, y lo que se recaude este año servirá para reconstruir otra sección del comedor que actualmente “se está cayendo a pedazos”.

La festividad atrae no solo a los pobladores del Bañado, sino también a comensales de barrios aledaños como Sajonia, Itá Pytã Punta y Barrio Obrero, quienes se acercaron a comprar las tradicionales minutas como pastel mandi’o, pajaguá mascada, chicharõ trenzado, mbeju, empanadas y asaditos.

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“La macroeconomía fuerte no se siente en la periferia”

Al ser consultada sobre el discurso oficial del Gobierno que destaca una macroeconómica sólida con impacto en los bolsillos de la ciudadanía, Denis fue categórica al rechazar dicha lectura. “Obviamente que no. Macro fuerte sería para los grandes empresarios, para los capitalistas. Nosotros que estamos acá, que apenas somos recicladores, eso no se siente en los lugares periféricos; no, ni nunca ni jamás”, sentenció.

Denis criticó el reciente reajuste del salario mínimo de G. 144.000, calificándolo como alejado de la realidad, dado que inmediatamente provoca la suba de la canasta básica familiar sin que existan medidas de congelamiento de precios. “Para tener una vida digna, el salario mínimo debería de ser por lo menos de G. 7.000.000 para respirar. La clase obrera trabajadora no siente lo que ellos dicen”, concluyó la coordinadora.

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