Gobierno anuncia proyecto de ley para desindexar multas e impuestos del salario mínimo

El Poder Ejecutivo se encuentra ultimando los detalles técnicos de un proyecto de ley orientado a la “desindexación” de impuestos, tasas, contribuciones y multas que actualmente se encuentran ligadas al jornal mínimo legal en Paraguay. La iniciativa apunta a frenar el impacto inflacionario colateral que se genera cada vez que se oficializa el reajuste anual del salario de los trabajadores.

En entrevista con ABC, la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde, confirmó que la propuesta cuenta con una base de consenso previo entre el sector empresarial, el sector trabajador y las autoridades gubernamentales dentro del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam).

“El jornal mínimo no está hecho para ser un punto de referencia ante estos precios que se reajustan. Lo que queremos es separar”, explicó la secretaria de Estado.

Búsqueda de una nueva unidad de medida

La ministra Recalde detalló que el principal objetivo de la desindexación radica en establecer legalmente una nueva unidad de medida independiente para el cálculo de las obligaciones fiscales y las penalizaciones. Esto impedirá que dichas cargas financieras aumenten de manera automática y proporcional en la misma medida en que se incrementa el beneficio salarial obrero.

Para dar sustento técnico al proyecto, el Ministerio de Trabajo se encuentra actualizando un análisis que fue elaborado originalmente por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el año 2016. Dicho documento relevó la cantidad de productos que están atados por ley al jornal mínimo legal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Salario mínimo: ministra de Trabajo sostiene que el ajuste generará un círculo virtuoso

Convocatoria en el Consejo Tripartito

El debate formal del borrador del proyecto se iniciará en un plazo aproximado de 10 a 15 días, según las previsiones de la cartera ministerial. El escenario para el análisis será el Consejo Consultivo Tripartito, un órgano permanente que depende de manera directa del despacho de la ministra de Trabajo.

“Queremos cerrar los estudios y conversar previamente con el equipo técnico para que dentro del Gobierno todos tengamos un conocimiento unificado sobre los aspectos que vamos a ir trabajando”, argumentó Recalde respecto al plazo establecido.

Con miras a lograr una legislación robusta, la ministra adelantó que la discusión no se limitará únicamente a los gremios tradicionales de la producción y el sindicalismo, sino que se buscará dar una activa participación a toda la sociedad civil. Se prevé cursar invitaciones oficiales a miembros de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y a destacados referentes del sector académico nacional.

“Es sumamente importante escuchar la voz de todos en ese sentido y poder construir todos juntos esta separación y la nueva unidad de medida”, concluyó la ministra.

Lea más: Salario Mínimo: Reajuste beneficia a pocos y no corrige brecha de ingresos, sostiene economista