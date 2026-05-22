Urgen reportar niños expuestos al intenso frío para darles refugio

Según los informes meteorológicos, se esperan mínimas que podrían llegar incluso a los 6º C en algunas zonas, sumado a la probabilidad de lluvias dispersas que podrían aumentar la sensación de frío.
Ante este escenario, desde el Minna emitieron un alerta con la que instan a la ciudadanía a reportar de manera inmediata cualquier caso de niños, niñas o adolescentes que se encuentren en situación de calle y expuestos a las bajas temperaturas que afectan al territorio nacional.
Para facilitar esta labor de vigilancia comunitaria, el Minna recuerda que está disponible la línea gratuita 147 Fono Ayuda.
A través de este número, los ciudadanos pueden alertar a las autoridades sobre niños, niñas y adolescentes que necesiten asistencia, permitiendo que los equipos den respuesta, intervengan para garantizar su seguridad y bienestar físico frente al clima adverso.
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Instan a reportar niños expuestos al frío
Subrayaron que cuentan con centros de protección y equipos operativos que funcionan de manera ininterrumpida las 24 horas del día, los siete días de la semana.
Estos espacios están diseñados para brindar el cuidado, la atención y el resguardo necesarios a los menores que sean rescatados de las calles durante esta contingencia.
La urgencia de este pedido se debe a que las temperaturas en todo el país se mantendrán considerablemente bajas durante este fin de semana.
En la capital, Asunción, se han registrado temperaturas de 12º C como mínima, pero se prevé que el sábado el termómetro descienda aún más.
Otras localidades, como Pilar y Encarnación, ya han reportado mínimas de entre 8º C y 9º C, lo que agrava la situación de riesgo para los niños que no cuentan con un refugio adecuado.