San Juan Bautista: tras varios años de reclamos, iniciaron trabajos de reparación en el Hospital Regional

Desde febrero del año 2025, los pacientes y familiares venían denunciando el mal estado en que se encontraba el edificio del Hospital Regional de San Juan Bautista, Misiones, señalando que las paredes estaban con humedad en el sector de laboratorios, terapia intensiva, quirófano y parte de la sala de espera.

Pero, tras varias denuncias de los usuarios a través de los medios de comunicación, se iniciaron los trabajos de reparación, como también ampliaciones de algunos sectores del principal centro de atención de la salud de Misiones.

En ese sentido, el director de esta institución sanitaria, Pablo Aveiro, mencionó que se realizan los trabajos de ampliación de la sala de espera, además de la creación de un espacio dedicado para las mujeres, como también la reparación definitiva de los sectores que tenían humedad, condición que no es adecuada para la salud.

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“Mediante gestiones realizadas ante el Ministerio de Salud y como contrapartida de la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, cuyos estudiantes de Medicina realizan sus pasantías en la institución, hemos conseguido los recursos necesarios para encarar la refacción del hospital, que desde hace años requería una intervención”, indicó Aveiro.

Las zonas que son intervenidas son el área ambulatoria y de consultorios, donde además se ampliará el espacio destinado a la sala de espera y los lugares de control de preconsulta.

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“También se realizará la creación de un espacio que es exclusivamente para la mujer, que se va a llamar Espacio Mujer, en el cual todas las áreas que son destinadas al cuidado de la mujer estarán en un solo lugar, lo que sería mamografía, papanicolau, colposcopía, ecografía y consultorio de ginecología y obstetricia”, dijo.

Además, serán intervenidas para una reparación definitiva las áreas que desde hace años son una preocupación debido a las humedades que se encuentran en las paredes de los sectores críticos del hospital, que son Terapia Intensiva, como también los quirófanos.

“Todas esas áreas serán intervenidas. Los trabajos ya comenzaron frente al sector de consultorios y avanzan progresivamente hacia la parte posterior del hospital. La obra demandará entre 60 y 90 días y tendrá una inversión aproximada de G. 600 millones”, indicó Aveiro.