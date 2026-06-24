San Juan Bautista: reportan aumento importante de afecciones respiratorios

Tras el descenso de la temperatura en las últimas semanas, aumentaron los casos de cuadros respiratorios en el Hospital Regional de San Juan Bautista, Misiones.

Al respecto, el director del nosocomio, Pablo Aveiro, informó que la franja de edad más afectada por los casos de influenza corresponde a menores de 5 años y adultos mayores de 60 años. Sin embargo, aclaró que hasta el momento no se han registrado decesos a causa de esta afección.

“La verdad es que estamos registrando un aumento importante de cuadros respiratorios, principalmente en menores de edad. Por eso insistimos en las recomendaciones, como el aislamiento y evitar que los niños enfermos vayan a las escuelas, además de reforzar la vacunación contra la influenza, que es el principal virus en esta época y para el cual contamos con la vacuna preventiva”, indicó.

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Señaló además que se registraron varias internaciones por cuadros respiratorios, concentradas en su mayoría en el área de pediatría. Uno de los niños debió ser derivado a un centro asistencial de mayor complejidad por requerir cuidados intensivos debido a una neumonía grave. “Pero no hemos llegado al punto de registrar fallecidos a consecuencia de esto”, agregó Aveiro.

En ese contexto el médico, explicó que la respuesta del organismo ante las enfermedades respiratorias depende de la inmunidad de cada persona, la cual varía según la edad, el estado nutricional, el estado vacunal y la presencia de enfermedades de base.

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Señaló que no es lo mismo un adulto mayor de 60 años con patologías como diabetes o hipertensión, que puede tener las defensas más bajas, que una persona sin enfermedades preexistentes.

Del mismo modo, indicó que en los niños menores de 5 años, aquellos con mejor esquema de vacunación y buena alimentación presentan una inmunidad más fuerte y una recuperación más rápida.

Recordó que la principal forma de prevenir las enfermedades respiratorias es la vacunación contra la influenza, y explicó que esta vacuna no evita totalmente la enfermedad, pero sí reduce la gravedad de los síntomas en comparación con personas no vacunadas.