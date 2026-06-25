Santaní: reportan efecto de las heladas en los cultivos de la temporada

El reporte señala que, hasta el momento, el fenómeno natural no provocó perjuicios significativos en las siembras de la temporada.

Los datos fueron confirmados por técnicos de la Dirección de Extensión Agraria (Deag), que se encuentran recorriendo las fincas agrícolas distribuidas en los diferentes distritos de la zona sur. Los principales cultivos que están en riesgo de ser afectados son el maíz, la banana, la piña y los frutihortícolas, principalmente aquellos cultivos que no cuentan con invernaderos.

Sin embargo, de acuerdo con la versión de los propios agricultores, por lo menos hasta hoy no se maneja que en algún lugar hayan sucedido pérdidas de consideración a consecuencia de las heladas.

En ese contexto, el productor de banana de Guajayví, Isidro Barrios, comentó que por lo menos en su sector no hay reportes de perjuicios en las plantaciones, como en años anteriores, por lo que los colonos que se dedican a la producción agrícola están tranquilos en ese aspecto, pero que hay que estar preparados para proteger los cultivos utilizando los métodos que están al alcance de la gente.

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Fogatas

Con relación al método más tradicional para la protección de las siembras, Barrios comentó que los agricultores normalmente utilizan un sistema muy común en el campo, cual es la preparación de fogatas en los alrededores de las parcelas cultivadas, un método bastante positivo que sirve como defensa contra las heladas.

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Aunque aseguró que también existe otra forma de combatir las heladas, utilizando equipos de regadío, entre otros, pero que para eso se necesitan suficientes recursos económicos para solventar el costo.

Otro productor asentado en la colonia Defensores del Chaco, Dionisio Fernández, por su parte, mencionó que tampoco en su zona se registraron pérdidas importantes en los cultivos, pero que de igual forma hay que estar pendientes de lo que puede venir más adelante, atendiendo a que la temporada de frío recién está empezando.

No hay reporte de pérdida de cultivos

Asimismo, el gerente regional de la Dirección de Extensión Agraria (Deag), Oscar López, comentó que afortunadamente hasta hoy ningún productor de su área de responsabilidad le informó que fue perjudicado por el fenómeno natural, pero que de todas maneras se está trabajando en el relevamiento de datos en las fincas de los agricultores.