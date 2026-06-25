Nacionales
25 de junio de 2026 a la - 09:51

Video: el emotivo aliento de los niños para la Selección Paraguaya en la previa del partido ante Australia

Alumnos de la Escuela Brasil viven con entusiasmo las horas previas del partido entre Paraguay y Australia, encuentro que podría sellar la clasificación albirroja a los 16avos del Mundial 2026. Para estos pequeños se trata de un evento sin precedentes, ya que la Selección disputa la máxima competencia del fútbol después de 16 años.

Por ABC Color

Ataviados con trajes típicos y, por supuesto, con sus camisetas de Paraguay, este jueves los alumnos de la Escuela Brasil dedicaron un momento a alentar con todas sus fuerzas a la Albirroja, que esta noche podría avanzar en el Mundial 2026, marcando un exitoso regreso a la competencia que no pudimos disputar en las tres ediciones anteriores.

“Desde que nací soy albirrojo”, retumbó en el patio de la institución educativa, donde no faltaron los globos y banderas en un ambiente de máximo bullicio y alegría. Los más pequeños destacaron que es la primera vez que pueden vivir algo así y afirmaron que lo que saben de la historia de la Selección Paraguaya en los mundiales es gracias a lo que escucharon de sus padres.

Grupo de niños sonrientes con camisetas rojas y blancas, levantando pulgares, en un entorno festivo y frío.
Alumnos de la Escuela Brasil animan a la Selección Paraguaya

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Por supuesto, no faltaron los pronósticos para esta noche y los más entusiastas hablaron hasta de un 4-0 a favor de Paraguay, mientras que otros más cautos anticiparon un 2-0. El nombre de Julio Enciso se repitió a lo largo de las entrevistas, así como el de Miguel Almirón; sin duda, dos de los máximos referentes de esta nueva generación de aficionados.

Niñas sonrientes en camisetas de Paraguay y abrigos de colores, sosteniendo una bandera paraguaya y globos en un ambiente festivo.
Un grupo de niños celebra en la Escuela Brasil, vistiendo camisetas de la Albirroja y ondeando una bandera.

Los más pequeñitos no quisieron perder la oportunidad de dejar su aliento y desde su inocencia entregaron un mensaje clave: “Quiero que Paraguay sea feliz y gane”, expresó una niña llamada Cielo.

Grupo de niños sonriendo, vestidos con camisetas rojo y blanco, sosteniendo globos, en un ambiente festivo escolar.
Niños de la Escuela Brasil en Asunción celebran su apoyo a la Selección Paraguaya sosteniendo globos y sonriendo.

La selección que dirige Gustavo Alfaro arrancó su participación en el Mundial 2026 con una dura derrota, pero la victoria ante Turquía le devolvió la esperanza a todo un país, que esta noche alentará desde todos los rincones, recuperando esa fiesta de la que quedamos fuera por 16 largos años.

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