¿Cómo estará el tiempo durante el partido de la Albirroja? Este es el pronóstico

A pesar de que mañana, viernes, es un día hábil, se espera que un gran número de personas se reúna hoy en el microcentro de Asunción para seguir de nuevo en pantallas gigantes el tercer partido de la selección paraguaya de fútbol en el Mundial 2026, en el que la Albirroja enfrentará a Australia a las 23:00 (hora paraguaya).

Teniendo eso en cuenta, el meteorólogo Carlos Santacruz, de la Dirección de Meteorología e Hidrología, comentó cómo se presentaría el tiempo esta noche y durante la madrugada del viernes, además de hacer un resumen de las condiciones durante el fin de semana.

Santacruz explicó que esta noche y madrugada se esperan condiciones similares a las registradas anoche y en las primeras horas de hoy, con temperaturas mínimas de entre 4 y 6 grados en el departamento Central. Sin embargo, enfatizó que las temperaturas más bajas se registrarían recién hacia el amanecer.

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La probabilidad de lluvias tanto hoy como mañana es “bastante baja” en todo el país, añadió.

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La temperatura subirá el sábado...

El frío extremo que persistiría hasta mañana daría luego lugar a un leve aumento de los índices el sábado, el domingo e incluso el lunes, con temperaturas mínimas que se ubicarían alrededor de 12 a 14 grados y máximas por encima de 20 grados.

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Sin embargo, las condiciones de tiempo estable que se han registrado esta semana cambiarían el domingo, día en que se producirían lluvias y tormentas eléctricas en varias zonas del país.

... pero volverá a bajar la próxima semana

El lunes comenzarían a soplar de nuevo en Paraguay vientos fríos del Sur y se esperan una vez más temperaturas mínimas debajo de los 10 grados a partir del martes.

Santacruz comentó que varios puntos de Paraguay registraron hoy temperaturas cercanas a 0 grados centígrados.

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La marca más fría del día fue registrada en el sur, en el departamento de Itapúa, donde se observaron mediciones preliminares de hasta 0,4 grados bajo cero, mientras que en Alto Paraná las mínimas llegaron a rondar 0,7 grados y en el Chaco también se registraron temperaturas alrededor de 0 grados.